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【蚊叮蟲咬】巨蚊飛入屋網民獻計滅蚊　專家教9招家居驅蚊防蚊

健康 18:25 2022/05/19

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有台灣網民在家中捕獲一隻巨型蚊子

夏天為大地帶來蚊蟲。近日有台灣網民發文指，近日在家中捕獲一隻巨型蚊子，並稱被嚇倒了。有網友形容這是「進擊的蚊子」，甚至笑言會被至貧血蚊子纏身，的確很困擾，到底可怎樣有效驅蚊？

最新影片推介：

該名男子在facebook群組「爆廢公社」發文指：「突然飛來一隻蚊子，體型嚇到我了⋯⋯」從相片可見，他把捕獲的巨蚊放在透明膠套內。那蚊子的腳特別長，身體特別黑，從側面看宛如蜘蛛。

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其他網友看到後，也嚇了一跳。大家各出奇謀，分享滅蚊方法和經驗，有人表示自己曾用吸塵機吸蚊。另有人指出，這隻蚊子是「金腹巨蚊」，是益蟲，不僅不會吸血，還會幫忙捕食其他蚊蟲的幼蟲，不能殺滅。

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驅蚊防蚊方法

TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法供大家參考。

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責任編輯：羅嘉欣

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