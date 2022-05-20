【正能量】第五波疫下殮房值勤　助家屬認領遺體靠意志撑住使命

▲ 因為當年目睹蘭桂坊慘劇，Bobo決心加入醫療輔助隊，現已接近30年。

很多人認識醫療輔助隊（AMS）是它救急扶危的精神，除肩負公眾活動如百萬行、馬拉松、單車節等急救服務，日常亦會在郊野公園急救站值勤，也會協助衞生署管理美沙酮診所。

以下兩位資深醫療輔助隊隊員，講述面對各種危難及兩次疫情種種，AMS隊員默默為大眾作義務急救支援，也冒着感染風險走在最前綫，體現病毒無情卻是人間有愛。

▲ 兩位資深醫療輔助隊隊員Bobo（左）及Rod，講述面對各種危難及兩次疫情種種，冒著感染風險走在最前綫，體現病毒無情卻是人間有愛。（湯致遠攝）

秘書目睹蘭桂坊慘劇決心入隊

馮美珠（Bobo）本是坐寫字樓的秘書，1992年大除夕中環蘭桂芳發生人踩人事件，改變了她的人生軌迹。

當時她與朋友聚會後，徒步回上環住所，路經中環不斷聽到人叫喊求救：「有無人幫手呀！？」由於Bobo不懂急救，感覺無助，內疚感一直徘徊心頭。之後她憶起有朋友兩年前加入了醫療輔助隊，對方說過性質是做急救，想起這番話於是申請受訓。

她說自己無醫療背景，入醫療輔助隊時可算是白紙一張，學了基本急救、心肺復甦法、包紮、簡單的入院前護理急救，慢慢更發展了災難醫療助理訓練。「AMS像撒種子教授隊員，就算本身沒有醫療知識，也絕對歡迎加入。有一批專業的醫生、護士將其所知傾囊相授，讓其普及，發揮到最大。」

▲ 新冠疫情期間，Bobo在等候檢測中心當值日主管。（被訪者提供）

南亞海嘯災難救援

AMS有極強的凝聚力，每個隊員都有自己的正職，利用公餘時間為市民服務，必須抱持極大興趣才成。「在這裏我有很多機會接觸新事物，也結識了一班朋友，我八、九成的朋友也是來自AMS。」Bobo也在這裏締結良緣，丈夫是她AMS應急特遣隊的師兄。

扳著指頭一算，Bobo入隊接近30年，她最難忘有兩件事，一是2004年的南亞海嘯。發生時正值12月26日，Bobo看到新聞報道滿目瘡痍的畫面深感難過，心忖不知有無機會可參與救援？事發後兩日便收到AMS總部電話，問她能否出動，Bobo二話不說答允，馬上執拾行李出發前往泰國布吉。

當地發生6.9級地震，沒有驚慌和擔心是騙人，她入住的布吉酒店還要在海邊，一邊心驚海嘯會否重臨。到達現場，無指令可做甚麼，彼此都是摸着石頭過河。「我們未遇過這樣的情況，便到不同醫院挨家挨戶尋找有無香港人。」她第一次接觸遺體就是在布吉，在屍體枕藉的醫院內一隅吃飯，不時也會有屍體運送入來。在泰國逗留了一星期，返港後Bobo出現了創傷後遺症，災難的回憶不時在她腦海湧現，參加過的心理急救訓練方法讓她走出陰霾。

第五波殮房迫爆處理屍體

另一個難忘經歷是這兩年的新冠疫情。Bobo今次的角色是統籌，負責派遣救護車司機及護送員安排，有一段時間她長駐九龍富豪東方酒店作等候檢測中心值日主管，從旁協助衞生署牙科醫生工作。「壓力很大，同樣是前所未有，有時突然時要接機、確診個案及密切接觸者隔離、航班乘客隔離等，工作由中午三點至深夜一時，下班後再聯絡其他隊員作調派。」每每凌晨三、四點方能就寢，精神壓力沉重，她那段日子足足消瘦了10磅。

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今年三月本港第五波大爆發，殮房迫爆，Bobo到公眾殮房協助屍體處理。場面令她震撼，因殮房內沒一處沒有遺體，甚至有相疊的情況，並傳來陣陣屍體腐爛臭味。一晚收一、二百個遺體，載著遺體的車輛在殮房外絡繹不絕長長排了一條車龍。屍體濃烈的氣味揮之不去，盡管她洗了幾次澡，也總覺得氣味仍存在。不但是她，連她丈夫也聞得到。

責任感驅使繼續留下

「心情是先震驚復難過，為何香港如此文明社會會發生這樣的事情，提醒了自己在安穩之時也要居安思危。」

這考驗，她也掙扎了兩天是否繼續參與，責任感強的Bobo選擇繼續留下。「救援的需要實在太大，你見到死者9成都是老人家，心痛得無以復加，撫心自問，要為這群老人做多少少事。」於是她繼續留在殮房協助4天，幫助遺體認領，要拉開屍袋讓家屬認領，是近距離接觸到遺體，每日僅得15至30分鐘的休息時間。「休息時間也無胃口下嚥，能夠支撑下去都是靠意志，也背負著AMS的使命感，任何困境也要咬著牙根熬過去。」

註冊護士雙重救急扶危身份

陳凱健（Rod）中學時已想參加制服團隊，甫踏入16歲便參與成人急救班，課程完結更覺興趣濃厚，覺得特別又可幫到人，輾轉留意到醫療輔助隊，16歲半即申請入隊。

▲ AMS日常會為有需要巿民提供非緊急救護車載送服務。（湯致遠攝）

他認為AMS是一份充滿使命感的工作，包涵不同種類的服務，他參與過非緊急救護車、救護技術專隊等。「我們可以由白紙讀到導師的資格，涉獵的事情很多，不同的職責有不同的服務對象，我也會向隊員傳授我的知識和經驗，教學相長。」

Rod現在正職是註冊護士，當初入隊年僅16歲，未想到將來職業那麼長遠，直到加入AMS培養出興趣，想向醫護界發展，結果如願。他直言，同為醫療性質，AMS與護士工作是相輔相成。「護士無論在醫院或社福機構，是一個較後勤的角色，AMS是前綫工作，兩個方向有點不同。AMS所學幫到我做護士，護士的工作又對AMS服務有助益。」

走在最前綫寧捨升級

註冊護士在AMS可申請做主任級，但Rod熱愛前綫工作，AMS升級也不為所動。「以我的職級可參與不同的AMS崗位，寧願繼續留在前綫角色，服務不同對象，他日才想將來的路向。」

要他訴說難忘事，必定是2003年沙士，他以中學生身份參與抗疫。他說當時淘大E座封樓不久，他去過淘大花園及度假村協助，見淘大居民十分惶恐，未知自己有否中招，有無機會再踏出去，恐懼令他們遷怒在穿制服的人身上。「居民常因小事破口大罵，情緒激動。我們能做的只能安撫，當隔離滿14天後，居民可回家，態度180度轉變，他們戴著口罩都感受到是面露笑容，感謝工作人員這兩星期的照顧。」

護士經驗助疫情

直至新冠疫情，因Rod本身的護士工作屬Dirty Team，怕萬一感染了影響他人，所以在疫情初期未有參與AMS事務。後有快測後，開始再投入抗疫工作，包括為外地返港人士接機、送往隔離地點、不同院舍及弱能人士宿舍撤離。

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「老人院相對較容易，因部分長期臥床或坐輪椅，未必會反抗，弱能人士則有其生活模式，見到一些陌生人又送往陌生環境，有可能刺激到他們致情緒不穩。尤幸我的護士工作處理過弱能人士，這方面富經驗，自身經驗可幫到其他隊員，講出注意技巧和方法，來避免引起他們情緒不穩，也可保障大家安全。」

2003年中學生心口掛著勇字去隔離設施，訪問時Rod剛好是加入AMS 21周年。在公在私都是拯救生命的角色，他說能幫到人，滿足感很大。

AMS既是後勤也是前綫

醫療輔助隊總參事黃英強表示，AMS擔當提供緊急醫療服務，支援的角色，特別是支援衞生署、醫管局、消防署救護車，2020年1月開始了抗疫工作，在不同領域履行職責，範疇達20種，包括於檢疫中心和檢疫酒店，支援醫療站的運作，護送陽性個案、密切接觸者往返住所、檢疫中心及醫院等，甚至是護送DSE考生從住所送往竹篙灣社區隔離設施應考。

醫療輔助隊最近拍攝了微電影《持後者》，分4集播放，主旨為「平凡人，總有你的位置；有心人，定可成就意義。」AMS的定位既是後勤支援，也有前綫角色，呼籲更多熱心人士加入，服務社會。

微電影詳情

記者：周美好