【誰和誰共母】艾慕杜華新作由血緣講到血債　彭妮露古絲演出光芒萬丈

▲ 《誰和誰共母》

一向擅長拍關於「母親」的西班牙國寶級大導演艾慕杜華（Pedro Almodóvar），最新自編自導作品《誰和誰共母》（Parallel Mothers）繼續「論盡阿媽」。

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奪威尼斯影后

今次《誰和誰共母》是艾慕杜華與御用女主角彭妮露古絲（Penélope Cruz）合作，二人今次已第7度拍檔，不但沒有因此「乾塘」，在艾慕杜華鏡頭下，彭妮露古絲仍然光芒萬丈，而她亦憑此片奪威尼斯影后，同時成功入圍第94屆奧斯卡金像獎，榮獲「最佳女主角」提名。

從《論盡我阿媽》(All About My Mother)、《浮花》(Volver)、《胡莉糊濤》(Julieta)到《萬千痛愛在一身》(Pain and Glory)都是艾慕杜華深入探討女性議題的作品，《誰和誰共母》題旨也如此但同時頗宏大，由倫理血緣講到歷史血債。

論盡我阿媽

《誰和誰共母》的故事開起就是主角仰妮絲（彭妮露古絲飾）設法挖掘她太公於西班牙內戰時被殺害並埋葬的亂葬崗，結束於那片集體埋葬的公墓最後被挖開。

電影亦刻劃了這段時間內3位女性從醫院偶遇而展開的關係：其中兩位是分娩在即的準媽媽，中年的仰妮絲以興奮的心情迎接新生命，少女安娜卻懷著恐懼與創傷，第三位是安娜的母親德勒莎。

歷來作品最特殊母親

《誰和誰共母》的故事中牽涉到1930年代西班牙內戰時期，那些數以萬計被埋在亂葬崗裡身分不明成「被消失的生命」，這樣的政治視角在以往艾慕杜華的電影中相當少見。

艾慕杜華解說：「這部電影談及祖先和後代，探討歷史的真相和人物之間血肉相連的真相，更通過仰妮絲、安娜和德勒莎三位截然不同的母親，述說身份認同和母愛。作為講故事的人，我就是被這幾位母親的不完美所深深吸引。她們也成為我眾多電影中歷來最特殊的母親。」

不要忘記歷史

艾慕杜華更剖析電影最後的一場戲，是在亂葬崗被清空後，挖掘它的非政府組織成員和一些親屬就躺在挖開了的墳墓裡面，躺於被犧牲者遺體的位置，是生者對死者的致敬。

艾慕杜華稱：「站於墳墓外的親屬有仰妮絲、安娜和女兒西西莉亞。電影以這一個小女孩望向墓地的鏡頭作結束，那是對未來的凝視，而小女孩會永遠記住那一刻。」