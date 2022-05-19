【旁聽煽動】法院旁聽涉發表煽動文字　兩男女押後月底答辯

▲ 兩男女涉法院旁聽發表煽動文字，案件押後至本月底再訊。資料圖片

網媒記者「牧師」及67歲無業婦涉於西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，被控發表煽動文字等共3罪，兩人今（19日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至5月31日答辯，以待辯方索取法律意見。女被告續准保釋，男被告則還押候訊。

被告彭滿圓（59歲）及趙美英（67歲），均報稱無業，同被控1項發表煽動文字罪，違反《刑事罪行條例》第 10（1)（b)條。控罪指，兩人於2022 年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。

彭滿圓另被控1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪，違反《刑事罪行條例》第10(1)(a)條。控罪指彭於 2020年11月17日至2022年2月16日期間(包括首尾兩日)在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播 YouTube 影片並維持一個 YouTube頻道，具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

兩名被告暫時毋須答辯。彭於庭上表示已準備答辯，惟趙則希望押後答辯，以索取法律意見。裁判官將案件押後至5月31日作答辯，趙准以原有條件擔保，彭則還押候訊。

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記者：梁錦麟