【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題

▲ 新民黨一行28人今日與李家超會面。（陳葆琳攝）

特首當選人李家超今日與新民黨會面。新民黨主席葉劉淑儀透露，李家超在會上解釋重組政府架構以加強統籌及協調各部門的必要性，又以疫情期間協助滯留內地的港人為例，稱當時處理問題涉及多個部門協調。

葉劉淑儀又提及，加強政府效率不只是命令他人工作，而是加強統籌跨部門、跨局的工作。她引述候任特首辦秘書長鄭鍾偉指，疫情期間處理屍體的問題牽涉警處、衛生署、司法部門、法院等，涉及多個部門統籌，副司長可以分擔司長的工作，相信會提高工作成效。

被問及下屆政府組班，新民黨有否推薦人才予李家超？葉劉淑儀回應指，給了不少意見予李家超考慮，又提及她建議的人才不只局限於新民黨，但具體詳情則不能透露。

新民黨今日共有28人出席會面，並在會上提及4個主要問題，包括如何做好地方行政疫及抗疫工作，亦談及本港金融業及旅遊業發展。葉劉淑儀形容李家超態度謙和、願意聆聽意見，雙方有坦誠交流。她引述李家超表示，享受落區的經驗，日後會多落區。

副主席黎棟國表示，李家超十分仔細聆聽黨員的講述，並就著該黨提出的意見作出很好的回應，期望新一屆政府能夠與地區共同努力，共同做好香港的建設。另一副主席潘國山形容李家超「貼地」，了解地區及基層服務團隊的種種所為，希望日後政府施政更有效，「落到實處」。

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記者：陳葆琳