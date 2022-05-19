  • 26°C
香港時間 : 2022519日 (週四) 18:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題

政治 17:42 2022/05/19

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

新民黨一行28人今日與李家超會面。（陳葆琳攝）

特首當選人李家超今日與新民黨會面。新民黨主席葉劉淑儀透露，李家超在會上解釋重組政府架構以加強統籌及協調各部門的必要性，又以疫情期間協助滯留內地的港人為例，稱當時處理問題涉及多個部門協調。

葉劉淑儀又提及，加強政府效率不只是命令他人工作，而是加強統籌跨部門、跨局的工作。她引述候任特首辦秘書長鄭鍾偉指，疫情期間處理屍體的問題牽涉警處、衛生署、司法部門、法院等，涉及多個部門統籌，副司長可以分擔司長的工作，相信會提高工作成效。

被問及下屆政府組班，新民黨有否推薦人才予李家超？葉劉淑儀回應指，給了不少意見予李家超考慮，又提及她建議的人才不只局限於新民黨，但具體詳情則不能透露。

新民黨今日共有28人出席會面，並在會上提及4個主要問題，包括如何做好地方行政疫及抗疫工作，亦談及本港金融業及旅遊業發展。葉劉淑儀形容李家超態度謙和、願意聆聽意見，雙方有坦誠交流。她引述李家超表示，享受落區的經驗，日後會多落區。

副主席黎棟國表示，李家超十分仔細聆聽黨員的講述，並就著該黨提出的意見作出很好的回應，期望新一屆政府能夠與地區共同努力，共同做好香港的建設。另一副主席潘國山形容李家超「貼地」，了解地區及基層服務團隊的種種所為，希望日後政府施政更有效，「落到實處」。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【未來施政】G19與李家超會面　引述對方指上任後將加強官員議員恆常溝通
17:50 2022/05/16
【未來施政】G19與李家超會面　引述對方指上任後將加強官員議員恆常溝通
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
16:25 2022/05/17
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？
15:53 2022/05/18
李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？

你可能感興趣

【未來施政】G19與李家超會面　引述對方指上任後將加強官員議員恆常溝通
17:50 2022/05/16
【未來施政】G19與李家超會面　引述對方指上任後將加強官員議員恆常溝通
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
16:25 2022/05/17
【架構重組】李家超：增設三司副司長由自己提出　律政司工作繁重需設副司長
李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？
15:53 2022/05/18
李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？
政治 特首辦 行政 金融 新民黨 香港 李家超 葉劉淑儀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
今日 11:37
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
16:16 2022/05/18
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家
15:50 2022/05/18
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家