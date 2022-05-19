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【學校防疫】學校每日快測安排持續至6月底　教育局更新指引列明學生校內快測陽性處理方法

社會 17:45 2022/05/19

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學生每日上學前要快速測試的安排會維持至6月下旬。（資料圖片）

港府今（19日）起再放寬社交距離措施，教育局亦宣布放寬學校舉辦活動的規定，並更新《學校健康指引》，列明在校進行快速抗原測試時學校如何處理。教育局又說，學生每日上學前要快速測試的安排，會維持至6月下旬。

教育局發言人指，從恢復面授課堂至今，考慮到學校執行安排的情況及呈報的個案數目，認為快速抗原測試現階段有助學校把關。教育局指，聽取衞生防護中心的意見後，認為有需要維持每天進行快測的安排至6月下旬。教育局指，會繼續透過學校將快測包分派予有經濟需要的學生，亦會適時檢視疫情發展，稍後會再考慮會否調整每天進行快速抗原測試的安排。

另外，教育局亦更新《學校健康指引》，列明基於衞生原因，衞生防護中心不建議學生將用過的快速抗原測試棒帶回學校。若學生到校時未完成檢測，在獲得家長同意的情況下，學校應協助學生進行檢測，可由學生或教職員協助下完成。衞生防護中心建議，有關檢測可在操場或在特定的房間進行，例如醫療室，房內應有良好的通風，若已安裝抽氣扇及空氣淨化機會較理想。

更新版學校健康指引亦列明，學校可於周六安排所有學生進行無須除下口罩的半天課外活動，幼稚園及中小學的所有學生均可出席畢業禮，詳情即看：【下一頁】

若教職員為學生採樣，應配戴緊貼面部的外科口罩、面罩及手套。採樣過程如環境受污染，應以1比49稀釋家用漂白水進行環境清潔工作。萬一結果呈陽性，校方應把學生留在檢測地方，減少不必要人士進出，並立刻通知家長，以點對點形式安排學生回家。另外，特殊學校宿舍部宿生每天回校前亦須完成快速測試，非上課日亦需要每天進行快速抗原測試。

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責任編輯：黃悅晴

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