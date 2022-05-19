【涉嫌盜竊】31歲男涉偷保險經紀信用卡簽賬　犯3案涉款7.35萬

▲ 旺角警區刑事調查隊第四隊主管鄭麒昀督察。

警方昨日(18日)在黃大仙以涉嫌盜竊及以欺騙手段獲得財產拘捕一名31歲本地男子，被捕人涉嫌盜取他人信用卡及非法簽賬，涉案損失約7.35萬元。

旺角警區刑事調查隊第四隊主管鄭麒昀督察指，在今年5月11日，旺角警區接獲一名報稱職業保險經紀從業員報案，指同日於網上社交平台，一名陌生人向其接洽有意購買保險，其後相約於旺角一咖啡店進行傾談，會面後受害人發現其信用卡有未經授權交易，並隨即發現信用卡不翼而飛，懷疑被人盜取信用卡及非法簽賬，於是報警求助。

警方接報，經過深入調查及翻看大量閉路電視，終鎖定一名目標人物，並於昨日在黃大仙展開拘捕行動，拘捕1名31歲男子報稱無業，調查亦發現被捕男子，另牽涉兩宗於本月在深水埗及觀塘區，以同樣犯罪手法，針對保險經紀的同類型騙案，3宗案件現交旺角刑事調查隊第四隊跟進。

被捕人現正扣查，不排除稍後會再有人被捕。警方指，疑犯相約保險經紀會面，當事主去洗手間或離開座位時盗去其信用卡，並於同日進行簽賬購買電子產品，3宗案件涉款約7.35萬元。

警方重申，盜竊及以欺騙手段獲得財產屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉