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【聲夢傳奇】鍾柔美面臨考試露出「厭世樣」　Yumi與考生齊打氣：一齊加油！

娛樂 18:05 2022/05/19

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鍾柔美要考試了！

現年15歲的《聲夢傳奇》小花鍾柔美（Yumi），憑出色的舞功加甜美的聲線吸引不少粉絲支持。

其實Yumi的跳唱表現早在《聲夢傳奇》已獲得認證，她曾接受TOPick訪問時，自爆初時從沒想過接觸跳唱，過往亦不常表演跳唱，接觸後發現自己十分喜歡，更打算向跳唱路線發展。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

【聲夢小花】鍾柔美《Breakin' My Heart》MV破百萬點撃　粉絲落力應援Yumi親往打卡回禮

早前她以單飛身份推出首支個人歌曲《Breakin' My Heart》，MV歌曲走跳舞風格，Yumi夥同dancers合唱勁舞，點擊瀏覽亦破百萬點擊，成績非常不錯。
雖然Yumi忙於其歌唱事業發展，不過她並沒有荒廢學業，絕對是工作時工作，讀書時讀書，懂得分配兩邊的時間。

努力溫習　齊齊加油

今天（5月19日）她在社文網分享一張挨着床邊照，並展露出一副「厭世樣」，留言表示：「就來考試個樣就係咁，Fighting Everyone，考試嘅學生一齊加油！」一班網民都有留言為她打氣，更祝她「考試順利」！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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