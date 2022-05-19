【STEM尖子】發明農業監測系統助非洲農民脫貧　滬江維多利亞學校團隊獲最佳項目獎

▲ 滬江維多利亞學校團隊獲港大「新時代太空經濟計劃」最佳項目獎。

位處香港仔旁深灣的滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，簡稱VSA），屬私立一條龍中小學，推行國際文憑（IB）課程，著重培養學生語言能力、批判思考及國際思維。近日VSA的10年級STEM學生團隊，於香港大學「新時代太空經濟計劃」中，獲得「最佳項目獎」。

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助撒哈拉以南非洲解決貧困問題

香港大學新時代太空經濟計劃（Business Economy for Space Technology，簡稱「BEST」）是首個為香港中學生而設的計劃，旨在培養新一代STEM「太空企業家」。參與這次計劃的共有22支學校代表隊，學生參加了兩個學期的系列講座和工作坊，在專業導師的指導下，學習怎樣將空間技術和空間數據，運用於新太空時代，從而帶來巨大商機。

VSA獲得最佳項目獎的是一個名為 「QBE農業監測」系統。團隊提出使用遙感立方衛星，為農民提供實時農作物監測資訊，從而增加生產效率，並使產量最大化。團隊建立的平台為非洲未被充分利用的耕地提供實時資訊，幫助經濟發展中國家提高農作物產量。他們的目標是，到2030年，為超過10萬公頃的耕地提供實時監測服務，使農業產量足以養活100萬非洲人。

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STEM尖子擬負笈劍橋大學

隊員張嘉軒計劃負笈劍橋大學攻讀數學，他表示團隊「希望幫助撒哈拉以南非洲解決貧困問題，方法之一就是提高農作物產量」。他認為這個監測系統十分完美，因為立方衛星能夠分析大面積的耕地，更希望下一步將這個監測系統發射到太空。隊長佟聿楊分享：

我們想證明，太空企業家不僅可以幫助我們探索巨大的未知空間，而且還能使人類受益。

佟聿楊指透過VSA的學習，包括小學資訊技術課和中學設計技術課，他們能學以致用，把課堂上學到的技能，應用到現實生活中。

香港大學新時代太空經濟計劃（BEST）決賽評審團由業界專業人士組成，包括數碼港首席營運官Howard Cheng和香港大學太空研究實驗室總監Quentin Parker教授。香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示，很高興看到所有參賽隊伍的出色表現。

太空經濟是當今數位化世界的主要發展領域之一。香港大學希望通過這個計劃，讓中學生深入了解前沿的科學知識和技術，成就新一代太空經濟企業家。

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責任編輯︰王明芳