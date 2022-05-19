【幸福指數】香港家庭幸福指數跌至平均6.1分　失業人士幸福感最低

▲ 香港家庭幸福指數跌至平均6.1分。（黃小冰攝）

家福會公布，今年香港家庭幸福指數的平均分為6.1，屬「一般」的偏低水平，較2019年跌0.21分，其中「社會聯繫」範疇得分最低，僅3.26。另家庭幸福也出現「貧者越貧」現象，家庭收入在貧窮線以下人士的幸福指數較貧窮線以上低0.69分。

家福會委託香港民意研究所於今年1月訪問2002名與家人同住的市民，就「家庭團結」、「家庭資源」、「家庭健康」、「社會聯繫」，「社會資源」和「生活平衡」6個範疇評分。結果得出，今年的家庭幸福指數以10分為滿分，平均分為6.1，屬於「一般」的偏低水平，較2019年的6.31分，跌0.21分。而今年的主觀家庭幸福感則為7.52分，同較2019年的7.67分低。

調查也發現，今年幸福指數評分屬「較差」水平，即5分以下的百分比達19%，較2019年增7%。而在6個範疇中，「社會資源」、「生活平衡」及「社會聯繫」的評分均不及格，當中「社會聯繫」得分最低，僅3.26分，跌幅達0.86分，而「社會資源」亦跌0.47分。

調查同時指出，有一半受訪者疫下收入減少，而失業人士幸福指數在各個組別中最低，只有5.3分，其次是家庭月入低於4000元的人士，僅5.33分；家庭收入在平窮線以下人士的平均幸福指數也只有5.56分，較在平窮線以上的6.25分，低0.69分。

家福會高級經理張詠珊分享指，中心在疫情下接觸不少因失業或經濟困難而需要輔助的個案，如有一家4口家庭，父親及長子同在疫下失業，其中長子更原獲升職，奈何公司突然倒閉而最終沒有成事，因而有較大落差並影響其自我價值，家福會需要向提供情緒及家庭關係的支援。

家福會建議下屆政府從政策方面入手，制定家庭有善的社會福利、教育、醫療和勞工等措施。對於「社會聯繫」得分較低，家福會就鼓勵官、商、民加強合作，強化家庭與外界互動，由政府提供資源，召集及協調地區不同團體，結集出一個更多元的支援網絡；另建議物業管理公司與社福機構合作，幫助識別有危機家庭，以轉介適切服務，至於民間則鼓勵重拾「鄰舍互助」概念。

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記者：黃小冰