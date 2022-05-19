【創新科研】科大研發沖廁抑味水凝膠有效殺滅Omicron病毒株　公屋安老院試用未來擴至劏房學校

▲ 科大團隊研發不同配方的MOC水凝膠及AMGel(淺藍色瓶)合照。（左起）科大環境及可持續發展學部客座教授兼基督教靈實協會主席關繼祖、科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫、創科局副局長鍾偉強及捷和實業首席市務官洪思聰。（科大提供圖片）

香港科技大學研發一種新型水凝膠「氣味控制水凝膠（MOC水凝膠）」，能有效控制渠務及沖廁系統的氣味及細菌，近日研發新配方「AMGel」，更可殺滅沖廁系統中的細菌及病毒，包括新冠病毒Omicron變種株，效力達99.9%，現正於房委會轄下3座公屋及基督教靈實協會轄下安老院舍試用，未來亦會應用於中小學及深水埗劏房單位。

多功能水凝膠由科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫領導的團隊研發，能有效及安全地解決惡劣環境下的不同氣味及微生物污染問題。在創新科技署資助下，科大與渠務署自2016年起展開合作，把水凝膠應用於不同地點的渠務設施，包括受臭味問題影響的維港海濱周邊社區，能有效降低99%的硫化氫、80至90%揮發性有機物，以及80至90%的硫酸鹽還原菌（Sulfate reducing bacteria）等被視為常見的臭味來源。

楊經倫指，水凝膠擁有龐大潛力，除可應用於沖廁及渠務系統上，更可應用於其他容易產生異味的地方，例如工業廢料處理設施、堆填區及鮮活街市。楊亦憑該項多功能水凝膠於2022年日內瓦國際發明展奪得銀獎。

AMGel能有效殺滅95%沖廁水中的耐藥性細菌，及超過99%病毒顆粒，包括屬於滅活病毒測試常用指標的MS2及T3噬菌體（bacteriophage）。另外，英國獨立實驗室測試顯示，AMGel亦可殺滅近月於香港引起第5波疫情的新型冠狀病毒Omicron變種株，效力高達99%。新配方現於房委會轄下3座共有超過2,880單位的公共屋邨以及基督教靈實協會轄下安老院舍試用，該項目也是「公營機構試用計劃」項目特別徵集下獲批的其中一個項目。在科大商業夥伴捷和實業支持下，AMGel未來亦會應用於中小學校及深水埗的劏房單位。

▲ 楊經倫（左一）及關繼祖（右一）於基督教靈實協會轄下安老院舍，視察新配方AMGel的應用情況。（科大提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅