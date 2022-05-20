【無障礙科技】視障人士也能用智能電話　善用無障礙功能輔助生活

▲ 彭玉龍（面包）先天失明，但他希望跟大眾一樣，利用科技去改善日常生活。（Apple提供）

今時今日人人機不離手，一部智能電話已是生活中不可缺少的工具，用作打電話、WhatsApp、睇YouTube、上網、影相、聽歌、煲劇、打機等等。普通人視之為日常，但對殘障人士來說卻不是容易事。適逢5月19日全球無障礙關注日，先天失明的彭玉龍（面包）告訴大家，視障人士同樣利用iPhone解決生活所需。

自從智能電話面世普及後，幾乎所有事情都可用一部功能強大的電話來處理，我們也漸漸習慣，但對一些殘疾人士及老人家來說，新科技卻不容易適應，甚至對它甚為抗拒。藉著全球無障礙關注日，彭玉龍（面包）希望推翻他們的想法，開班授徒教他們運用iPhone，改善生活。

無按鍵成最大障礙

面包說：「傳統電話仍有實體鍵，功能簡單直接，摸著鍵盤就能使用。智能電話卻演變成只有一塊屏幕，完全沒有按鈕，甚至將鍵盤『收埋』，成為視障人士的一大困難。要花很多時間去適應學習，令他們卻步不敢去用，是視障人士轉用智能電話的樽頸位。」

▲ 作為果粉，面包對使用iPhone全無難度，控制自如。（Apple提供）

面包自小看不到，他對科技不抗拒，很快就上手。「我夠膽講是香港最早使用智能電話的視障人士之一，早於2011年開始使用，第一部機是iPhone 4。當時花了6,000多元購買也覺得昂貴，但我想改變，接受一些新事物，令自己與時並進多一點。」

他使用iPhone之前已用過iPod，用來聽音樂及試用應用程式，因此過渡到使用iPhone也算得心應手。「如果我用幾千元買一部智能電話，只用來打出打入而沒有善用功能，我覺得很浪費，當然要用到盡。」

旁白閱讀影像文字

Apple早在iPhone 3GS時，已加入了無障礙元素，視障人士以外，也為不同需要的人士而推出輔助功能，如肢體殘障人士手指不便，可調校來控制按鍵速度；弱視人士可利用顏色對比、文字放大來協助閱讀。聽覺輔助的聲音識別，功能類似助聾犬，可以為聽障人士監聽附近的聲音，如敲門、警鐘等，無障礙用途廣闊。

對面包來說，最重要及方便是旁白功能（Voice Over），利用聲音將電話上的文字全部閱讀出來。很多人問他：「文字就可以閱讀，相片如何表達？」iPhone的影像描述及文字識別功能，可以描述到相片內的物品及景象，打開相機，旁白甚至能閱讀鏡頭看到的文字。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

面包解說：「影像中的文字工整的話，都認到七、八成，我有時用來掃瞄餐廳菜單，就知道有甚麼菜式。又例如收到別人的卡片，我也可以用這個方法去看。這個功能對視障朋友來說很方便實用。」

準確度基本上很高，只偶爾可能因光綫或角度問題而出現些微偏差，面包說也接受得到。不過當中也有一個問題，旁白始終要依序讀出顏色，再逐行文字及描述讀出，才得到想要的資訊，跟視力健全人士可以一眼看到整件事物不同。他希望將來可以有個獨立認顏色或文字的功能，更加方便和有效率。

第三方App實用方便

坊間有個由本地第三廠方開發的App「悅聲易」，為視障人士或長者用戶提供視力協助。用法為對着物件或環境拍照，後台的支援員工，可透過語音或文字描述照片內容，用家亦可以透過視像通話作即時協助，較為人性化。面包卻較少用得着，他認為認字速度較慢，而且亦不是24小時運作，他也不想麻煩到別人。

面包最常用的App除了有安心出行、八達通、Facebook及YouTube，還有搭巴士用的KMB。「有時報站未必準確，加上我喜歡坐車時聽歌，運用App來設定落車提示，就可知道何時到站下車。」另外一個認鈔票的App，只要將鈔票放在鏡頭前，可認出是哪個國家的貨幣及面值，去旅行最適合。

他試過用Android系統的智能電話，但後期才加入無障礙元素，因此很多時文字也變成怪碼，表情符號也閱讀不到。而且每個品牌也有不同介面，對視障人士來說亦很困難。

作為忠實果粉的面包，歷年來擁有過多部不同型號的iPhone，在推出第一代Apple Watch時已經入手。Apple Watch同樣支援旁白，他亦會用AirPods Pro去收聽，不怕騷擾到別人，同時用通透模式聆聽身邊事物。最聰明是他利用AirTag去辨認自己的個人物品，用科技幫助到日常生活所需。

▲ 面包教視障人士使用智能電話，讓他們都可享受科技的便利。（Apple提供）

失明長者遇困難

面包在香港失明人互聯會中開班，教導視障人士使用智能電話。「他們有些年紀大，糖尿病人手指的觸感也會較差，就要教他們不要用手掂着屏幕或蓋着鏡頭。電話還有多點觸控、點擊及掃等動作，他們也未必能做到好。打電話時，要提醒他們在心中想着鍵盤，記住數目如何排列，但概念還未能掌握得很清晰。」

他有個小貼士給大眾，就是善用語音助理，一般人常用來玩對話，忽略了實用性。「其實可以簡單化，用Siri可以問時間、天氣及股票等，又可設定鬧鐘、打電話，我甚至用來詢問足球賽果。有一次我去到商場發現廁所上鎖了，立即用Siri查到管理處電話，不用按來按去。學員們很有趣，對Siri很有禮貌，會說唔該謝謝，但說得愈多反而愈難認！」

記者：張頌婷