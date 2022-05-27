【輸在起跑線】田景邨長大「輸」在起跑線　盛勁為引以為傲：不能怪父母

▲ 盛勁為重回小時候成長的地方，屯門田景邨。

金錢不是萬能，再富有都買不到家庭溫暖，前港產機師盛勁為生長在基層家庭，自小在屯門田景邨長大，家中有父母、兩個家姐及一個弟弟，感情十分要好。他帶Topick記者重回成長地，途經兒時玩樂的遊樂場，回憶湧上心頭說：

小時候會在這裡玩耍，這裡已經有少許轉變，小時候的設施不是這樣，長大後已經各自搬出去，不過父母仍然住在這裡。

自小在屋邨長大，即使成為港龍機師後，他也繼續住在田景邨，直至最近才搬出去九龍租屋住。飛機師這個身份，無疑對於很多人說都是含金量極高的職業，從屋邨小子到衝上雲霄，盛勁為坦言自己「輸」在起跑線，家庭在物質上的支援較少，但再爛的牌也要認真去打。

基層家庭就肯定輸在起跑線，尤其是在香港這個社會裡面，因為貧窮懸殊是明顯看到，對我來說是沒有辦法，等於手持一副爛牌，全部都是數字，你都要玩落去，惟有想辦法如何玩好一點，輸少一點，但你的人生都要過。

當初任職飛機師，問及他會否曾經因為屋邨仔這個身份而曾經感到自卑，盛勁為不假思疑地表示「沒有！」他從來沒有在別人面前掩飾自己住公屋，當年他穿上飛機師制服上下班的日子，他通常選擇乘坐機場巴士，從田景邨前往機場，再從機場回到田景邨。

他指，每個孩子那條所謂的起跑線是取決於父母，父母培育他們四姐弟的資源不多，但不能怪父母。

起跑線一定是父母給的，所謂贏在起跑線的家庭孩子是父母贏在起跑線，但不能怪父母，因為有些事情他們也不能控制，但人生都是要過，只能盡力在可用的資源中做到最好。

家庭溫暖令一生受用

與爸爸媽媽、姐姐弟弟積在狹窄的公屋，學生年代連溫習的地方都沒有。盛勁為卻指，父母給他最大的寶藏是家庭溫暖，待人處事的態度及不堅不撓的精神，這些東西令他一生受用。

父母在我人生中起到最大作用，我想是一種堅毅不屈的態度，在貧困下成長，有很多東西都需要堅持，要去試去做，這種態度是影響了我的人生。我認識不少中產甚至是有錢家庭，錢是有但未必有家庭溫暖，例子比比皆是，如果真的不輸蝕是家庭溫暖，而這種東西是不能取代。

他續說：「我在我媽媽身上看到她那種刻苦耐勞、堅毅不屈的精神，我媽媽不是一個受過教育的人，她盡了全力去照顧我們去湊大我們，是仆心仆命去幫我們，我感受到又很感激，這是媽媽最大的好處，亦是我學習的地方，爸爸是一個有小聰明的人，他會想辦法去解決問題的人，他性格樂天，遇到很多困難睡醒就沒有事，很容易令人面對逆境，他的性格是樂天，兩者加上來就幫到我了，如果我形容自己都是這兩種性格合體的人。」

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已經搬出田景邨的盛勁為， 現在不時會回到田景邨探望父母，與爸爸媽媽及姐姐弟弟的關係更十分融洽。那座屋邨，那個曾經睡上下格床的時代，盛勁為為自己感到自豪，因為經歷令他面對逆境時變得更堅強。

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記者:陳麗薇