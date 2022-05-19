【學校防疫】教育局指所有學生均可出席畢業禮　未打針學生周六可參加毋須除口罩課外活動

▲ 更新版健康指引列明，幼稚園及中小學的所有學生均可出席畢業禮。（資料圖片）

港府今（19日）起再放寬社交距離措施，教育局亦宣布放寬學校舉辦活動的規定，學校可於周六安排所有學生進行無須除下口罩的半天課外活動，如音樂或體育活動、校隊訓練等；要除下口罩的課外活動則仍限於已打齊兩針的學生。另外，更新版健康指引列明，幼稚園及中小學的所有學生均可出席畢業禮。

教育局今更新《學校健康指引》，放寬學校舉辦課外活動的規定。教育局本規定已接種兩針疫苗並已滿14天的中小學生才可參與課外活動，更新後指引如下：

已完成接種兩劑疫苗並逾14天的學生：

中小學及幼稚園學生可於周六半天參與佩戴口罩的課外活動

中小學生可於上課日全日、上課時段另一個半天可參與除下或佩戴口罩的課外活動

中小學生可參與陸運會或水運會的運動項目

未完成疫苗接種的學生：

可於周六進行半天、無須除下口罩的非學術性課外活動，如音樂、體育活動、校隊訓練

教育局早前未有清楚列明未打針學生是否能參與畢業禮，僅表示學校如舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等，只容許已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生參加。最新健康指引列明，幼稚園及中小學的所有學生均可出席畢業禮，校方須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、出席者應盡量平排而坐，並面向同一方向，而中小學可安排已完成接種疫苗的學生參與須除下口罩的表演活動。

至於半天的集體活動，如畢業禮、家長日、開放日、校園參觀等，教育局指，學校應確保參加者有足夠的社交距離、嚴緊遵從各項防疫抗疫措施，包括確保場地空氣流通。所有參加者須戴上口罩，原則上，應盡量保持最少一米的距離。來自校外的訪客進入校園須使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」的要求。

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記者：黃悅晴