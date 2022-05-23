【提防鯁喉】嬰幼兒加固6大注意事　護士教路防BB鯁喉︰切開細小球形食物

▲ 防止BB鯁喉6方法，新手爸媽及照顧者宜知道。（圖片由「與孩滑翔」提供）

一單都嫌多！嬰幼兒鯁塞意外不時有發生，嚴重情況甚至危及性命，可大可小。所有家長及照顧者宜學習鯁塞急救，依照兒科護士意見，做足以下6種方法，就可大大減少孩子鯁塞的危機，各位家長們，尤其是新手爸媽要熟讀之。

1. 坐定定食

自加固起，幼童進食時就應在坐固定位置上，無論是兒童高腳椅還是幼童椅子，如幼童抗拒，先坐在他愛坐的位置上，如地上、大人腿上、嬰兒車等，這當然不理想，但最少讓小朋友知道進食是要坐定定的，再慢慢過度至獨自坐。如他走開，便應拿走他的食物︰可以跟他說「要坐底食，如果唔係，食物就要走囉」，幾次之後，小朋友自然明白不願坐就沒得食。

還有，有些幼兒教材主題是教導小朋友坐定定進食，家長可善用之，用此引導孩子。「XX（卡通人物角色）同爸爸媽媽都係坐定定食喎，一齊學下 」。此外，BB的腳能掂平面是有助他們能安坐，吊腳是不舒服和令人有不確認感的，如外出進食BB坐不定，家長可以留意此點。

切記千萬不要因BB不願坐着食，就任由他周圍走追着餵，或拿着邊行邊食，這大大提高鯁塞風險，也造成BB不良的飲食習慣。BB不進吃的確令人焦慮，但只要醫生沒有說BB過輕，或特別營養指引，BB一兩餐不食沒有危險（１歲前奶仍為主要營養來源，及留意健康院提議奶量），也不會因此瘦了一圈，反而令小朋友習慣移動中進食，這樣更危險。執輕執重，爸媽爺嫲公婆們要好好思量！

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2. 專心食

見過有BB不單止電視撈飯，更有iPad餸飯、玩具餸飯。爸媽會說「無法！咁樣可以令佢乖乖食」，但BB便會分了神去留意其他事物，要知道BB的神經系統還在發展中，而且進食技巧未建立完全。

家長不妨回想自己食飯時邊看電視，看到緊張處，動作是否慢了下來？如果是，不能期望BB做得比你好，而且不少研究提及屏幕光影過度刺激，會減慢腦部運作。故此，不能用其他事物來吸引BB食飯，要讓他喜歡食飯這件事，自然就不用引佢食。讓BB喜歡食飯，譬如從他喜歡的食物、顏色着手、播音樂、少零食、全家一起食、讓他學自己進食等。

3. 慢慢食一起食 提醒要咀嚼

一些BB就太喜歡食及心急，爸媽可以分批給BB適量的食物，提醒BB要咬，告訴他咬完吞完就會再給他食物，這樣會減少嬰幼兒一次把過多食物放入口。食時和BB一起食，誇張示範咀嚼動作。當然BB可能會抗議，仍是那句，為了其長遠好處，也是要堅持的。

4. 留意食材形狀和材質

把圓形球形食物切開，可把食材切至手指狀，不易哽塞及方便進食。初加固的BB，食材應軟身，譬如先吃軟身的菜心莖，慢慢過渡至硬身食物，如蘋果。切記不讓嬰幼兒吃包括硬幣形狀、堅硬、太細和黏性的食物。

5. 讓小朋友主導進食

餵食和小朋友自行食同樣有鯁塞機會，但小朋友自己食的話，大腦正指揮「進食」這件事，大腦不同部分有高參與度，易於喚發全部身體機能配合，如小朋友分神在做其他事或被餵食，大腦只是在執行其中一件事情，如指揮嘴巴打開，其他身體機能未必能好好接收「進食」這件事，那鯁塞機會便大了。

故就算餵食的BB，一歲起是可以拿起餐具試的，可能會弄污地方，但讓BB有自主權，不止讓他愛上進食，更幫助心理發展，和減少鯁塞機會。

真的要餵食的話，要BB顯示有意願食才放食物入他的口，BB不想食或示意夠，就要停，也是那句「不要怕他一時不食 ! 有時是年長照顧者堅持，更要好好解釋，生命安全比一時肥瘦重要」。

6. 照顧者學習鯁塞急救

萬一小朋友不幸鯁塞，嘗試用正確方法拍出之餘，馬上叫救傷車， 說明情況及歲數，不要自行送院，因送院過程中救護員可維持傷者心跳。

衷心希望各爸媽享受和小朋友一起進食，意外沒人想，正如擅長游泳也有人遇水險， 沒理由因噎廢食，正如學行都會跌，卻不能因此不行。讓我們好好準備！

文章獲「與孩滑翔 - 香港blw,蒙特梭利及其他」授權轉載

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責任編輯︰顏紫燕