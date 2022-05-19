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【食物安全】東涌迎東商場街市商舖再有白鱔驗出含孔雀石綠　食安中心令停售

社會 19:11 2022/05/19

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東涌迎東商場街市商舖再有白鱔驗出含孔雀石綠，食安中心令停售。（資料圖片）

食安中心今日（19日）公布，一個白鱔樣本驗出孔雀石綠。中心正跟進事件。

中心發言人指，在跟進一宗相關事件時，東涌迎東邨迎東商場街市地下YT15至16號舖一新鮮糧食店中，抽取上述白鱔樣本作檢測。結果顯示，樣本含孔雀石綠，含量為10億分之2.8。

發言人表示，中心已知會涉事店鋪上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。如有足夠證據，中心會提出檢控。

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款2萬元及監禁6個月。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

本報翻查紀錄，在同一新鮮糧食店，食安中心在本月5日公布，一個白鱔樣本驗出孔雀石綠。詳情即看：【下一頁

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記者：黃穎津

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