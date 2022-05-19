  • 25°C
香港時間 : 2022519日 (週四) 21:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【污水檢測】3區污水陽性當局派19.5萬快測包　涉九龍城海逸豪園、葵青石蔭邨等屋苑

社會 19:18 2022/05/19

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

3區污水陽性當局派19.5萬快測包，涉九龍城海逸豪園、葵青石蔭邨等屋苑。（資料圖片）

政府今日（19日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速測試的屋苑包括：

  • 葵青區 — 石蔭邨、石蔭東邨、寧峰苑及安蔭邨
  • 九龍城區 — 海名軒及海逸豪園（綠庭軒、玉庭軒、悅濤灣、海逸灣、翠堤灣）
  • 元朗區 — 洪福邨、田心居、沙洲里村、金閣豪園、柏雨花園、石埗村、新李屋村、瑞豐華庭、德祥樓及德興樓

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】今增291宗確診個案　上環譚仔三哥爆疫錄5宗個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今增291宗確診個案　上環譚仔三哥爆疫錄5宗個案【不斷更新】
【疫情分析】歐家榮指本港疫情穩定　提醒市民保持個人衞生
今日 17:00
【疫情分析】歐家榮指本港疫情穩定　提醒市民保持個人衞生
【譚仔爆疫】上環譚仔三哥爆疫5人確診　有4人曾於宏思上課
今日 16:44
【譚仔爆疫】上環譚仔三哥爆疫5人確診　有4人曾於宏思上課
【學校防疫】學校每日快測安排持續至6月底　教育局更新指引列明學生校內快測陽性處理方法
今日 17:45
【學校防疫】學校每日快測安排持續至6月底　教育局更新指引列明學生校內快測陽性處理方法
【學校防疫】教育局指所有學生均可出席畢業禮　未打針學生周六可參加毋須除口罩課外活動
今日 18:36
【學校防疫】教育局指所有學生均可出席畢業禮　未打針學生周六可參加毋須除口罩課外活動

你可能感興趣

【第五波疫情】今增291宗確診個案　上環譚仔三哥爆疫錄5宗個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今增291宗確診個案　上環譚仔三哥爆疫錄5宗個案【不斷更新】
【疫情分析】歐家榮指本港疫情穩定　提醒市民保持個人衞生
今日 17:00
【疫情分析】歐家榮指本港疫情穩定　提醒市民保持個人衞生
【譚仔爆疫】上環譚仔三哥爆疫5人確診　有4人曾於宏思上課
今日 16:44
【譚仔爆疫】上環譚仔三哥爆疫5人確診　有4人曾於宏思上課
疫情 金閣豪園 元朗區 葵青區 九龍城區 寧峰苑 海逸豪園 衞生防護中心 衞生署 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
今日 11:37
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
16:16 2022/05/18
【好人好事】子女未給家用　年邁伯伯多次提款失敗呆站暖心路人送錢相助
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家
15:50 2022/05/18
【星二代尖子】劉嘉玲返港慶祝姪仔26歲生日　英國名校建築系畢業料繼承8億身家