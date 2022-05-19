【污水檢測】3區污水陽性當局派19.5萬快測包　涉九龍城海逸豪園、葵青石蔭邨等屋苑

▲ 3區污水陽性當局派19.5萬快測包，涉九龍城海逸豪園、葵青石蔭邨等屋苑。（資料圖片）

政府今日（19日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速測試的屋苑包括：

葵青區 — 石蔭邨、石蔭東邨、寧峰苑及安蔭邨

九龍城區 — 海名軒及海逸豪園（綠庭軒、玉庭軒、悅濤灣、海逸灣、翠堤灣）

元朗區 — 洪福邨、田心居、沙洲里村、金閣豪園、柏雨花園、石埗村、新李屋村、瑞豐華庭、德祥樓及德興樓

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津