【小一報名】王錦輝中小學小一入學6月12日截止申請　首輪評審交3分鐘短片及個人檔案

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小一入學6月12日截止申請。（曾嘉文攝）

直資一條龍學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，近兩年吸引近7,000人報讀。該校現正接受2023-24年度小一入學申請，首輪評審需交3分鐘短片及個人檔案，家長可以及早準備。

據王錦輝中小學網頁資料顯示，家長可於5月16日（一）下午2時至6月12日（日）中午12時，透過學校網上申請系統（按此連結），遞交網上申請表及上載所需文件。

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3分鐘面試短片兩部分

首輪評審方面，家長需於6月13日（一）中午12時至7月11日（一）中午12時期間，呈交3分鐘面試短片及個人檔案 （Portfolio）。面試短片包括兩部分，說故事或故事演講及才藝表演。廣東話或普通話考生要求一個中文故事及一個英文故事，英文考生則要求一個英文故事

至於個人檔案（Portfolio），校方只接受不多於4頁單面A4紙。申請者可於6月13日（一）中午12時正，登入網上申請系統查看遞交指引及詳情。

第三輪面試見家長

部分申請者會進入次輪面試，面試將於9月23日（五）至9月24日（六），以個人形式進行，並按以下範疇挑選表現優良的學生：

社交能力

溝通能力

自理能力

按其年齡合適的語文程度

具好奇心及積極學習

第三輪面試將於10至11月進行，並邀請家長與孩子一同面試，主要就親子關係、家庭支援與學校理念方面作出更深入認識。最終結果將於12月公布，申請者可經網上查詢系統查閱首輪評審、面試詳情及結果。

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責任編輯︰王明芳