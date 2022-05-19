【串謀詐騙】鞋商經理及製作公司東主詐騙判授裝修佈置工程　涉款逾30萬元

▲ 鞋商經理及製作公司東主詐騙判授裝修佈置工程，涉款逾30萬元。（資料圖片）

廉署早前落案起訴一名鞋履零售商前僱員及一名製作公司經營者，控告他們串謀詐騙該鞋履零售商判授一項裝修佈置工程，涉款逾30萬元。兩名被告今日（19日）在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。

黃偉成，48歲，斯凱奇（香港）有限公司前工程及櫥窗助理經理；及陳聰煒，47歲，展易制作公司及多創意廣告用品公司的經營者，同被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。黃偉成另被裁定一項偽造罪名成立，違反《刑事罪行條例》第71條。

裁判官劉淑嫻將案件押後至6月9日求情，以待索取兩名被告的背景及社會服務令報告。兩名被告還押懲教署看管。

黃偉成於案發時負責處理上述裝修佈置工程，由於工程金額超過10萬元，他須向最少三間承辦商索取報價，以揀選合適的承辦商進行工程。於2017年12月12日，黃偉成向斯凱奇提交一張採購單，建議把上述工程以約30萬元判授予展易。由於該採購單沒有夾附任何承辦商的報價單，斯凱奇遂要求黃偉成提供有關資料。

案情透露，兩名被告一同串謀詐騙斯凱奇，向斯凱奇提交展易和多創意就上述工程的兩份報價，偽稱該兩份報價存在真正競爭性、透過競爭過程取得，以及由該兩間公司各自獨立製備。黃偉成並建議由報價稍低的展易負責該項工程。2017年12月20日，黃偉成又向斯凱奇提交一份電郵列印本，該電郵看來是由陳聰煒為展易發出，並夾附數份展易的報價單。廉署調查顯示該電郵列印本是黃偉成偽造的文件。斯凱奇其後以約14萬元判授上述工程予另一個承辦商。

案情透露，陳聰煒是展易及多創意的經營者，其母親及妻子分別為該兩間公司的註冊東主。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發有關罪行。斯凱奇在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：黃穎津