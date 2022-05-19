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【快速測試】3區污水呈陽性當局派6.6萬套快測包　涉南區富臨軒等屋苑及觀塘多廈

社會 21:20 2022/05/19

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3區污水呈陽性當局派6.6萬套快測包，涉南區富臨軒等屋苑及觀塘多廈。（政府新聞處）

因應南區、觀塘及灣仔區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（19日）表示，南區民政事務處、觀塘民政事務處和灣仔民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約66,000套快速測試套裝。

獲發快速試套裝的屋苑包括：

  • 南區：富臨軒及華富閣
  • 觀塘區：彩霞邨、一定富大樓、三喜大廈、仁寧大廈、億富樓、堅美樓、多喜大廈、安德大廈、安泰大樓、安祥大樓、安賢樓、定勝樓、定安樓、定業大廈、定業樓、定興大廈、家利閣、富安樓、德基樓、德昌樓、德明樓、捷煌樓、敬華樓、欣榮大廈、永明樓、永盛樓、永英樓、瑞其樓、百富閣、立興大樓、興風樓、華發樓、金和樓、雙喜大樓、七喜大廈、定富街2-2B號、定業街18-22號及定裕坊12-14號
  • 灣仔區：伊利莎伯大廈、基華樓、文石大廈、駱克大樓、海聯大廈、特麗樓、維新大廈、置景閣、華發大廈、金禧大廈、雅閣大廈及駱克大廈

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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