【走私動物】網傳走私貓狗4個月內無人領養將人道毀滅　愛協：動物來歷不明需隔離檢疫最少4個月

▲ （警方提供）

水警（18日）展開走私行動，檢獲136隻貓狗，拘捕一名30歲本地男子。【詳情即看：下一頁】相關貓狗現交漁護處及愛協檢查及照顧，今（19日）有網上貼文指，若貓狗在愛協接收4個月內仍無人領養便會被人道毀滅；愛協澄清，該批貓狗根據法例需先隔離檢疫最少四個月，而愛協在案件調查期間將代為照顧，直至執法機關指示可安排領養。

水警聯同海關前晚在沙洲附近海面發現一艘可疑快艇，截獲後在快艇上檢獲17個籠，內有共101貓及35隻狗。快艇上一名30歲姓梁本地男子涉嫌輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、拒絕停航及危害他人海上安全被捕，正被扣留調查。警方料不法分子將年幼名種貓狗由內地經水路偷運到本港，再轉售圖利，亦可能是網購貨物，偷運至本港交貨。

有網民在社交平台發文指，若該批動物在愛協接收四個月後無人認領，就會全部人道毁滅，惹起關注。愛協會應稱，經漁護處獸醫初步檢驗後，愛協昨午接收其中12隻狗及35隻愛協回應稱，經漁護處獸醫初步檢驗後，愛協昨午接收其中12隻狗及35隻貓，由於該批不明來歷的動物懷疑由外地被偷運入境，按例需先隔離檢疫最少4個月；在案件調查期間，愛協會代為照顧該批動物，直至收到執法機構指示可以安排動物領養。被問到按照往例，走私動物會否被人道毀滅，愛協就指，走私動物屬證物，輪不到他們決定。

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記者：黃小冰