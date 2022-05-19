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【不雅影片】女校男教師被揭上堂睇AV後辭職　教育局：緊密跟進及促學校交報告

社會 21:59 2022/05/19

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教育局表示，即使有關男教師已離職，局方仍會緊密跟進。（資料圖片）

有女校爆出男教師上堂公然「睇4P AV」（成人影片），並分享至課室大屏幕，令班上同學無奈被迫觀看不雅影片數分鐘，據知涉事男教師事後已主動請辭。教育局今日（19日）晚上回覆表示，日前接獲相關投訴，指即使有關教師已離職，局方仍會緊密跟進，包括已提醒學校徹查事件，要求學校交報告，並會蒐集相關資料，採取適當行動。

教育局表示，日前接獲投訴指，一名中學教師涉嫌於課堂上觀看及曾播出成人影片，隨即聯絡有關學校了解詳情，學校已安排教育心理學家及駐校社工密切留意學生情緒，以及為有需要的學生提供輔導及支援，並會與家長保持溝通。

局方，已提醒學校作為教職員僱主，有責任徹查事件，以保障學生福祉，並按既定機制通報教育局。局方已要求學校提交報告，亦會蒐集相關資料，從而採取適當行動，強調一直以嚴謹及嚴肅態度處理教師涉嫌違反專業操守的個案。

校方向TOPick記者表示，已調查事件並上報教育局，在採取停職行動前，該名男教師已主動請辭，校方另已為受影響學生進行輔導支援，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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