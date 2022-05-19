【強制檢測】42個處所納強檢　涉上環譚仔三哥、宏思國際有限公司及九龍灣麗晶花園多座【附名單】

▲ 42個處所納強檢，涉上環譚仔三哥等。（資料圖片）

政府今（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月13日至19日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月20日或21日檢測，指明地點如下：

九龍城德朗邨德珮樓

九龍灣麗晶花園 10 座

九龍灣麗晶花園 11 座

九龍灣麗晶花園 4 座

九龍灣麗晶花園 7 座

九龍灣麗晶花園 9 座

上水彩園邨彩湖樓

上環和風街 1 號盈峰一號

土瓜灣欣榮花園 2 座

元朗屏欣苑屏彥閣

元朗朗屏邨鏡屏樓

屯門山景邨景安樓

屯門兆麟苑輝麟閣

屯門澤豐花園澤民樓

牛池灣彩雲二邨豐澤樓

尖沙咀漾日居 5 座

沙田禾輋邨順和樓

沙田康林苑山林閣

沙田駿洋邨駿時樓

東涌映灣園悅濤軒 11 座

東涌逸東一邨雍逸樓

東涌逸東二邨德逸樓

油麻地文苑街 2-8 號及文蔚街 1-7 號文苑樓前座

長沙灣蘇屋邨彩雀樓

紅磡海逸豪園 20 座

柴灣興民邨民富樓

粉嶺欣盛苑欣麗閣

粉嶺碧湖花園 6 座

將軍澳富康花園 2 座

將軍澳新寶城 3 座

將軍澳翠林邨欣林樓

將軍澳慧安園 1 座

掃管笏愛琴海岸 3 座

掃管笏愛琴海岸 6 座

深水埗匯璽 II 第 3 座(3A 及 3B)

跑馬地樂活道20號樂景園

筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣

筲箕灣耀東邨耀富樓

鰂魚涌太古城春櫻閣

灣仔堅彌地街 8 號慧賢軒

此外，曾於5月13日下午4時30分至6時到訪以下食肆

譚仔三哥──上環皇后大道中 338 號 338 Apartment 地下

及於5月11日至15日身處以下處所超過2小時

宏思國際有限公司──上環德輔道中 322 號西區電訊大廈 13 樓

亦須於5月20日或21日檢測。

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記者：黃穎津