【強制檢測】42個處所納強檢 涉上環譚仔三哥、宏思國際有限公司及九龍灣麗晶花園多座【附名單】
社會 22:04 2022/05/19
政府今（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月13日至19日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月20日或21日檢測，指明地點如下：
- 九龍城德朗邨德珮樓
- 九龍灣麗晶花園 10 座
- 九龍灣麗晶花園 11 座
- 九龍灣麗晶花園 4 座
- 九龍灣麗晶花園 7 座
- 九龍灣麗晶花園 9 座
- 上水彩園邨彩湖樓
- 上環和風街 1 號盈峰一號
- 土瓜灣欣榮花園 2 座
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 元朗朗屏邨鏡屏樓
- 屯門山景邨景安樓
- 屯門兆麟苑輝麟閣
- 屯門澤豐花園澤民樓
- 牛池灣彩雲二邨豐澤樓
- 尖沙咀漾日居 5 座
- 沙田禾輋邨順和樓
- 沙田康林苑山林閣
- 沙田駿洋邨駿時樓
- 東涌映灣園悅濤軒 11 座
- 東涌逸東一邨雍逸樓
- 東涌逸東二邨德逸樓
- 油麻地文苑街 2-8 號及文蔚街 1-7 號文苑樓前座
- 長沙灣蘇屋邨彩雀樓
- 紅磡海逸豪園 20 座
- 柴灣興民邨民富樓
- 粉嶺欣盛苑欣麗閣
- 粉嶺碧湖花園 6 座
- 將軍澳富康花園 2 座
- 將軍澳新寶城 3 座
- 將軍澳翠林邨欣林樓
- 將軍澳慧安園 1 座
- 掃管笏愛琴海岸 3 座
- 掃管笏愛琴海岸 6 座
- 深水埗匯璽 II 第 3 座(3A 及 3B)
- 跑馬地樂活道20號樂景園
- 筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣
- 筲箕灣耀東邨耀富樓
- 鰂魚涌太古城春櫻閣
- 灣仔堅彌地街 8 號慧賢軒
此外，曾於5月13日下午4時30分至6時到訪以下食肆
- 譚仔三哥──上環皇后大道中 338 號 338 Apartment 地下
及於5月11日至15日身處以下處所超過2小時
- 宏思國際有限公司──上環德輔道中 322 號西區電訊大廈 13 樓
亦須於5月20日或21日檢測。
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記者：黃穎津