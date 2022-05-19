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【獨家】西九故宮館門票「普天同慶價」　即睇兩類群眾獲免費飛

社會 22:30 2022/05/19

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故宮文化博物館將於開幕首日便收取入場費。（林宇翔攝）

西九故宮館暑假開幕，據悉已敲定門票收費水平，開幕當日起就要收入場費。TOPick獲悉門票是「普天同慶價」，人人可負擔，但並非「十蚊一張飛」的象徵式票價。消息人士解釋，故宮館最貴的營運成本是保險費用，「貴到唔敢講畀你聽」，必須收入場費開源，但會送出門票給學生及基層等群體。

香港故宮文化博物館將於本年中開幕，屆時將展出清帝乾隆贈予母親的80大壽賀禮，還有晉、唐、宋、元代的古書畫等，總數約880件藏品由北京南下展出。西九管理局行政總裁馮程淑儀早前表示，西九故宮館須收入場費，預告月底公布票價詳情。

據了解西九管理局已敲定收費細節。消息人士稱，故宮館開幕首天就要收入場費，而價錢相對上是「普天同慶價」，要多數港人能夠負擔。他指故宮館營運成本太高昂，無法做到「10元一張飛」，門票收費也不能太平。但他強調，西九會推出優惠政策，如送出門票給弱勢社群、小朋友及學生等團體，讓更多人參觀故宮館，相信屆時場面會好擠擁。

對於TOPick去年底曾報道，政府曾向西九管理局建議仿效M+博物館，港人首年入場免費。可是據悉經西九管理局討論後，這個「如意算盤」打不響。消息人士解釋，M+博物館有較大包袱，曾傳出超支、工程延期等消息，為了讓港人擁抱這個新博物館，而非予人感覺「大白象」，就決定讓港人免費入場，使博物館「自我推廣」，吸引港人來訪。結果撇除疫情閉館時期，M+營運3個多月以來，已吸引近60萬人到訪，他認為策略成功。

反觀故宮館，消息人士仍拒評具體票價，他強調故宮館藏品的營運成本好重，「藏品並非全來自本地，單靠本地藏品，就無法建設一個故宮館」，又稱展品的保險費用很高昂，「我都唔敢講畀你聽係幾多錢，總之好貴」，營運成本不能跟M+直接比較；再加上西九管理局財政緊絀，於是決定開幕首天開始就要收費。至於M+館，據悉今年11月之後也打算收取入場費。

目前香港故宮文化博物館的工程已大致完成，包括結構、外牆、大門等工程已竣工，但館內仍有大量棚架，不少裝修工序仍未完成。現在展廳內只放有仿制展品，以及部分展櫃，當工程竣工才會放入展品。西九管理局早前稱，除了展品保險費用，也要支付展品的借出費，財政壓力很大。

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記者：吳卓峰、蘇文軒

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