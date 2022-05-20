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消息：第二期消費券8月有得攞　支付平台爭客市民得益

政治 09:00 2022/05/20

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消息指，第二期消費券8月份有得攞。（資料圖片）

港府分兩期派發1萬元消費券，4月起派發的5,000元，不少人已用得七七八八，剩下的5,000元何時有得攞？財政司司長陳茂波近來只稱是暑假，沒有提及具體月份，不過，有知情者透露，等到8月，另外5,000元就可「落袋」。

第二期消費券，加入兩個新的支付平台，即中銀香港的BoC Pay及滙豐銀行的PayMe，連同原有的4個平台：八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go。市民將有6個平台可以揀，但代價是要多等一會，才能收錢。知情者解釋，屆時市民可能「轉會」，登記便需時；再者，新舊支付平台會谷優惠搶客，也需要一些時間。因此，第二期要等到8月才可收取。

有政圈中人表示，去年派消費券時，支付平台為吸客各出奇招，但今年第一期消費券，只能沿用舊平台，因此沒積極搶客，隨著有銀行背景的兩大強勁對手入局，相信原有4大支付平台，將會出招迎戰。受惠的，就是市民。

其實，陳茂波選擇用電子消費券，不是直接派錢，其中的考量，就是希望各平台各自大推優惠搶客，商場商店也各出奇謀吸客，市民才有着數，社會氣氛熱熱鬧鬧，還可促進香港的電子支付平台發展。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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撰文 : 傅流螢

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