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【封區檢測】小西灣曉翠苑雅翠閣圍封強檢　荃灣梨木樹邨楊樹樓揭3宗陽性個案【不斷更新】

社會 18:02 2022/05/20

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:00】小西灣曉翠苑雅翠閣圍封強檢

政府自下午6時起，限制小西灣曉翠苑雅翠閣為指明「受限區域」，受檢人士須於凌晨0時前接受檢測。政府目標是在明日（21日）上午約9時30分完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。 

政府發言人表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。 政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內。 

【10:22】九龍灣麗晶花園第五座及第六座約0.1%住戶染疫

九龍灣麗晶花園第五座及第六座約1270名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和日常用品包，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約540戶，當中69戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:13】荃灣梨木樹邨楊樹樓約0.1%住戶染疫

荃灣梨木樹邨楊樹樓約1895名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪719戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:57】大圍美松苑富松閣約0.2%住戶染疫

大圍美松苑富松閣約940名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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