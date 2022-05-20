【封區檢測】荃灣梨木樹邨楊樹樓發現3宗陽性個案　約0.1%住戶染疫【不斷更新】

▲ (陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:22】九龍灣麗晶花園第五座及第六座約0.1%住戶染疫

九龍灣麗晶花園第五座及第六座約1270名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和日常用品包，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約540戶，當中69戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:13】荃灣梨木樹邨楊樹樓約0.1%住戶染疫

荃灣梨木樹邨楊樹樓約1895名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪719戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:57】大圍美松苑富松閣約0.2%住戶染疫

大圍美松苑富松閣約940名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組