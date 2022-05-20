【放寬社交措施】警加強巡查尖沙咀酒吧　4人被拘票控4顧客

▲ (警方提供)

昨天（19日）實行第二階段放寬社交距離措施。警方今日（20日）表示，昨晚巡查尖沙咀酒吧，拘捕4人，票控4顧客。

尖沙咀分區雜項調查隊、西九龍機動部隊及油尖警區反三合會行動組，昨晚巡查區內多間酒吧及酒牌處所，於天文臺道一樓上酒吧巡查期間，一名37歲姓梁男子涉嫌出示他人的電子針卡，人員遂以「企圖誤導警務人員」罪名拘捕該名男子。

另外，人員於漆咸道南及科學館道的樓上酒吧巡查期間，分別發現一名32歲姓葉男客人及18歲姓張女客人未能出示安心出行掃瞄紀錄及疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），遂向他們發出定額罰款通知書。該位於科學館道的樓上酒吧一名77歲姓李男持牌人將被警方票控。

人員亦於科學館道巡查兩間酒牌處所期間，發現一名71歲姓鄧男客人因在場內吸煙，涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》，人員遂向其發出定額罰款通知書；一名24歲姓陳女子因欠交罰款被通緝而被拘捕；一名43歲姓蕭男客人因未能出示安心出行掃瞄紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），遂向他發出定額罰款通知書。

另外，人員於麼地道巡查一酒牌處所期間，場內一名34歲姓方男子因欠交罰款被通緝而被拘捕。

警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。

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責任編輯：余思嵐