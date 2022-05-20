【尚食劇透】第5集劇情預告 殷紫萍以豆腐入饌盼獲太子妃賞識 娛樂 09:58 2022/05/20 分享： 分享： 熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《尚食》 由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第4集講到朱瞻基有輕微中毒反應，他對下毒的人心裡有數。 第5集（20/5） 姚子衿在宮中偶遇朱瞻基，讓她回想起兒時第一次見到他的情景，她甚至在送餐過去時悄悄觀察他的臥室。 太子妃辦賞花會，郭側妃提議藉此進行典廚比賽。 殷紫萍得知太子妃心儀豆腐，故以豆腐入饌，希望得到太子妃賞識。 最新影片推介：林希靈陳安立專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 18:12 2022/05/18 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 你可能感興趣 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 18:12 2022/05/18 【尚食】繼《延禧攻略》後與吳謹言再續前緣 許凱被網紅前度爆料：我都承認 尚食 電視劇 TVB