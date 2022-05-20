【尚食劇透】第5集劇情預告　殷紫萍以豆腐入饌盼獲太子妃賞識

▲ 《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第4集講到朱瞻基有輕微中毒反應，他對下毒的人心裡有數。

第5集（20/5）

姚子衿在宮中偶遇朱瞻基，讓她回想起兒時第一次見到他的情景，她甚至在送餐過去時悄悄觀察他的臥室。

太子妃辦賞花會，郭側妃提議藉此進行典廚比賽。

殷紫萍得知太子妃心儀豆腐，故以豆腐入饌，希望得到太子妃賞識。

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