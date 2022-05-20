【街市AK】阿威官方平台成立狂吸粉絲　威威：多謝大家一直支持我

▲ 「阿威」劉宋威的官方平台正式開通！

「荃灣街市豬肉檔AK」阿威（Samuel）成為近日的城中熱話，吸引不少女士往肉檔幫襯和打卡留念，早前更有粉絲們開設「威威應援團」專頁，至今有近1萬3千人追蹤。

昨晚（5月19日），阿威的官方Facebook、IG、Youtube Channel正式開通，可說間接宣布踩入娛圈，而他各個平台在半日間已分別吸引數千粉絲，相信一眾「威威豬」應該十分興奮！

【街市AK】荃灣豬肉檔阿威首拍廣告賣波鞋 型爆似model多謝「威威豬」︰好開心

最新影片推介：林希靈+陳安立專訪

威威拍片感謝支持

名為「威威 劉宋威Samuel」的官方平台開通後，馬上以一段17秒的短片「派福利」，由威威親自感謝粉絲支持。

阿威在片中說︰「大家好，我係阿威，劉宋威！呢度係我分享煮食心得同日常生活，多謝大家一直支持我，多啲留意我嘅IG、Facebook同YouTube，我哋下次再見，bye bye。」

一頭金染髮、粗眉大眼，紋身、戴有銀頸鍊的阿威，外表充滿男人味，但他在片段中也展現內歛的一面，他一笑便流露「怕醜仔」的感覺，相信已足以令「威威豬」們神魂顛倒了！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

粉絲踴躍示愛

截至今日（20日）早上10時30分，阿威的Facebook專頁粉絲人數破4000人、Instagram粉絲破5200人、Youtube粉絲超過2100人，威力驚人！

一眾粉絲、網民也留言表示支持：「好搞笑，怕怕羞咁 」、「威威開通真的很興奮啊啊啊」、「個個嘿嘿嘿真係好正好搞笑呀」、「加拿大威粉報到 」、「fans可以喺你既平台直接有問有答方便好多啊 」、「時運到 把握珍惜所有機會 」。

另外，有網民稱他「留餸呀」、「留餸威」，也有網民要求他脫下口罩，甚至貼上疑似阿威的「除罩相」作追問。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

首拍廣告賣波鞋

阿威成為KOL後，最近獲運動品牌垂青，獲邀首次拍廣告。

他指：「好開心，全靠『威威豬』的支持！我相信用心去做就係專業，喺街市嘅行業都唔例外！所以我哋會着晒整齊制服務客人，而家連工作鞋都有專業裝備加持添，更加可以專心服務客人。」