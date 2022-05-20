【繁忙港生】全日制港生每周50堂超繁忙　復課家長倡維持半日制：俾返啲時間去玩

▲ 全日制下香港小學生每周要上50堂，相當繁忙。

第五波疫情緩和，全港學校亦已分階段復課，目前大多學校都返半日，有老師兼家長在社交平台投稿表示，希望可以繼續維持半天課，獲得不少家長留言認同。早前有前立法會教育界議員上載兩岸三地的小學上課時間表，發現香港小學生最繁忙，每周需上多達50堂課，遠較台灣及上海多近20堂。

兩岸三地課時比較

前立法會教育界議員葉建源，早前在其facebook專頁上載了兩岸三地的小一課業時間表。他表示，3間都是典型的公辦小學，而從時間可見，香港的小學生的課時成三地之冠，每天要上9節課，未計閱讀時間、輔導課、課外活動等，中間只有一節15分鐘的小息和一節50分鐘的午膳。

而上海某小學的時間表，每日約上6至7節，每堂35分鐘，堂與堂之間都有約10分鐘的小息，午膳時間有1小時15分鐘，相當充裕，下午3時放學後亦沒有其他課外活動。而且每天都有體育堂，反觀香港每周只有兩堂體育堂。

台灣初小是半日制，小一二每周只有一日上全日課；小三四及小五六分別每周3日及4日上全日課。半日制只有4節課，中午12時放學；全日則有7節，每堂之間都有10分鐘小息，午膳則有1小時10分鐘。如果有雙職家長，孩子中午放學後仍可留校，由外聘導師照顧。

時間表設計同時兼顧學習、休息、鍛鍊的需要，是對兒童健康的重視，而這不正是香港當年推行全日制的原意嗎？

最新影片：

▲ 上海、香港和台灣小一生的課時比較。（葉建源facebook圖片）

家長倡維持半日制

而自4月起，全港學校陸續復課，不少學校暫時維持半日制。有老師兼家長在facebook「家長 Secrets」匿名投稿指，希望可以繼續半天課，雖然老師下午要開會，但都會多了改簿的時間，因以往開會後都已經傍晚6時，變相要留夜晚才能改簿。

而作為家長，半日制下，小朋友下午可以有更多時間做功課、休息、看書和玩，如果有實體課外活動，也可有更多時間參與，這樣的生活更平衡。

我明有啲家庭可能無人照顧小朋友，返全日就好似託兒咁，但宜家呢幾年半日課都運作到，其實之後都半天課應該都得？

帖文引起不少家長認同，認為半日制下小朋友變得開心，亦少了壓力。不過亦有家長認為，半日制下雙職父母難以照顧孩子，小朋友亦有可能被父母迫上興趣班等，點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳