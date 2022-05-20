【疫苗通行證】學者倡60歲以下毋須使用「疫苗通行證」　陳肇始撰文回應：有違原意

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

兩名港大學者日前於報章專欄撰文，倡議讓60歲以下成年人毋須使用「疫苗通行證」進入指定處所（即看：【下一頁】）。食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）於同一報章專欄撰文回應有關建議，指現階段將個別疫苗效益並非最高的群組豁免於「疫苗通行證」之外，有違「疫苗通行證」的原意，亦對已經接種疫苗的市民不公。她又重申本港以「動態清零」為目標的前提下，「疫苗通行證」仍屬必要的疫情防控措施。

陳肇始今日於《明報》專欄撰文，回應日前港大學者倡議讓60歲以下成年人毋須使用「疫苗通行證」的建議。文中提到，政府在制訂防疫措施時，不能只着眼對個人益處及風險的平衡，更要考慮為整體社會構建強而有力的防疫屏障，以保護較高風險的人群，特別是長者及長期病患者，防止公共醫療系統因疫情反彈出現大量重症而不勝負荷，以及爭取空間讓市民大眾及社會各界的社交及經濟活動可以復常。

她說，要推動新冠疫苗接種和提升整體接種率，相關醫學界專家解說疫苗效益及鼓勵市民接種，固然不可或缺。根據專家意見推行疫苗接種計劃，亦是政府責任。而「疫苗通行證」作為一項配合措施增加接種誘因，在合理情况下要求進入個別處所的市民接種疫苗，讓社會能繼續安全地正常運行，實屬必要一環。

她認為，個別人士可能認為接種疫苗效益較低，令他們接種疫苗的誘因不大，這是典型個人考慮與公眾利益的矛盾。因此，在個人接種疫苗效益大於風險的前提下，政府以提高防疫屏障為目標是合理做法；另強調現時12至59歲成年人的兩劑接種率達到95%水平，正正是由於已達到第二階段的「疫苗通行證」措施發揮效用。

她又說，純粹以不同群組效益考慮實施「疫苗通行證」，不難想像個別人士會繼續持觀望態度，希望先由其他人接種去提升整體接種率，結果是接種率很大機會仍舊低迷。

陳肇始重申，現階段將個別疫苗效益並非最高的群組豁免於「疫苗通行證」之外，有違「疫苗通行證」的原意，亦對已經接種疫苗的市民不公，又認為倡議個別年齡群組可自由選擇接種第三劑疫苗，或標籤「疫苗通行證」為脅迫性政策，恐怕只會減低接種意欲，重新引起市民的疫苗猶豫，實非合適。

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記者：郭詩詩