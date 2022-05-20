【尋人記II】投訴王主動聯絡方東昇受訪　「元朗特首」安仔自稱沒借投訴搵著數

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》於昨晚（5月19日）播出第1集，打頭陣的有縱橫投訴界40年的「元朗特首」梁安國（安仔）。

在1987年他因為投訴「買燒肉搭燒骨」一事而登上《星期二檔案》，相隔近40年他主動聯絡製作組希望再次受訪。在元朗無人不曉的安仔與主持人方東昇互拋金句，大談投訴背後的原因。

但其實安仔早於1982年已亮相TVB的節目《新聞透視》，分享當時遇上推銷公司的騙案，自稱「面懵心精」的他未有墮進騙網。在1996年安仔又再現身《港督問答大會》，向當時港督彭定康投訴香港勞工失業問題。

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安仔事事求「公平」

而安仔的「經典作」，要數1987年於新聞節目《星期二檔案》，投訴買燒肉搭燒骨疑被「呃秤」的事件。

當時的安仔已成為出名的「投訴王」，因「呃秤」事件報警處理，又回家搬出秤到店舖理論：「如果想搵我笨都唔係咁易埋得手。」事事求「公平」的安仔當年受訪後，還向攝製隊索取16.8元作打燈用的電費。

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主動聯絡方東昇

安仔得知TVB推出節目《尋人記2》，主動聯絡主持人方東昇希望獲訪問，在鏡頭前向觀眾大談近況。他在電話訪問中揚言自己是「元朗特首」，跟小巴司機提出要找「元朗特首」，司機就會告訴你在哪裡下車。

跟40年前一樣，安仔依然喜歡穿上西裝示人，為了是次訪問更特地換上全新的衣裝。

現居於胞兄名下村屋的安仔，跟當年一樣喜歡囤貨，昔日會一口氣買入50磅麵粉製作小籠包，今日「變本加厲」，家中有10個雪櫃用來安放他的「收藏」，還要上鎖防小偷。

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自稱容易受傷的男人

10個雪櫃分別擺放著2017年過期的復活蛋、20包螺頭、4包元貝、8盒花旗參、4斤鮑魚、2箱陳皮、5斤魚翅等，存貨量媲美海味店。另外他更一口氣購入60部錄音機：「送啲俾人哋。我鐘意撳錄音帶，一口名買幾百盒，用唔晒咪第二世用。」

過去所用的彈簧磅已換成電子磅，安仔依然會把買回來的物品放到磅上檢驗重量，另外還有一本硬皮簿作購物紀錄。

沒有收入的安仔以獨居傷殘長者身份每月領取7000多元綜援，自稱有小兒麻痺的他過去一年遇上4次交通意外，所以另外亦有「意外補償」。

曾被質疑的他直言：「如果我真係呃嘅就抵死，拉我坐監，我係車度跌倒唔係玩嘢，全部都有人見證。我係一個容易受傷的男人嚟。」

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特首辦專人接線

投訴已經變成專業的安仔，會在隨身攜帶的小本記下違法事件，每日直接致電行政長官辦公室，報上他的大名後，有專人接線為其服務。安仔逐一投訴如違例泊車、亂掉垃圾、小巴超載等問題。

方東昇直問：「你本簿係用來記事定係記仇？」安仔強調他見到違法的事件都會投訴，不論對方是否認識，又認為投訴只是為了改善社會。不過他承認自己報復心強、容易激動，亦曾經因為被別人說的「傻仔」而把對方單車扔到街上、把豬油倒到別人家中，最後鬧上警局，留下刑毀、傷人紀錄。

而投訴亦是他的報復手段之一，安仔提到當年「呃秤」的那家燒臘店近年已經結業，重提舊事安仔認為如果買燒肉搭燒骨理應告知消費者，更自己改編《半斤八両》建議對方採用此歌作宣傳。

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受街坊歡迎

攝製隊隨安仔到街市搜購，發現這位「投訴王」非常受街坊歡迎，到任何一間店舖都會收到不少「禮物」，還有售後服務。

店家們都大讚安仔好人，其中一位店東講到，因為有次店門外的溝渠湧出白泡，致電多個政府部門都一直被推搪，有次跟安仔提出此事，安仔幫忙投訴後，不久就有位「高官」到來解決問題：「覺得安仔好犀利，所以佢買嘢會計平啲、只收成本價，搵佢比搵區議員好。」

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然而街市中的一家燒臘店，與安仔關係依然欠佳，安仔認為對方歧視他，老闆則認為安仔想「借投訴搵著數」。攝製隊問到安仍何以要求他們主動訪問該店，安仔解釋：「如果只講我好就以為『造馬』，梗係要有啲話我衰啦。」

看來安仔的「面懵心精」是真有其事，一直強調不喜歡被鬧「傻仔」、被別人歧視的安仔之所以主動聯絡節目組，他坦言是因為有事要分享，內容將於今晚的《尋人記2》中播出。