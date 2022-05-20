【食用安全】男子吃牛肉驚見綠光被嚇壞　專家教2招分是鮮肉或腐肉

▲ 專家解釋牛肉出現綠光的原因，並教如何分辨新鮮程度。

牛肉出現綠光是變壞嗎？台灣一名男子吃牛肉時，首次發現呈現綠光，因而嚇了一跳。他在網上發文分享經歷，卻被嘲無知，被告知是正常現象。到底怎樣分辨牛肉新鮮程度？出現綠色代表變壞了嗎？

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該男子在facebook群組「●【爆廢公社】●」發文並展示相片，稱「頭一次吃到七彩的牛肉」。從相片可見，飯盒內有兩塊牛腱（牛𦟌），表面呈現綠光。

▲ 該名台灣男子飯盒內的牛肉出現綠光。（圖片：facebook群組「●【爆廢公社】●」）

帖文引來熱議，有人問是否變壞了，但也有人指這代表新鮮。大部份人也表示，出現此現象很正常。甚至，有人嘲事主是否第一次吃牛肉，認為他大驚小怪，並指他很無知。但亦有網民坦言，因事主這樣一問而長知識，承認自己本身也不知道。

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牛肉出現綠光原因

為何會出現「七彩牛肉」？有綠光代表真的變壞了？根據台灣行政院農業委員會網頁資料，牛肉呈現綠光的主要有2個原因：

牛肉屬八角型結構體，有類似稜鏡之光反應

牛肉肌肉裡含有微量金屬元素，會形成單純的反光、反射現象

農委會解釋，金屬元素最常出現在牛腱和後腿部位，愈靠近關節筋膜部位，愈易發現綠色彩光反應。基於上述原因，牛肉偶然會呈現綠色彩光，此屬正常物理現象。

2招分辨綠光牛肉是鮮肉或腐肉

遇到有綠光的牛肉怎麼辦？台灣農委會指出，通常新鮮牛肉無綠色彩光現象，但冷凍過久或已煮熟的牛肉則較常發生此情況。

他們教大家2個分辨牛肉是新鮮或腐爛的貼士：

試試將該牛肉轉換角度，若綠色彩光消失或變淡，則可判定其為正常物理現象

若被微生物污染，肉品也可能呈現綠色，此時會伴隨不良氣味、黏液等其他現象

農委會表示，透過觀察與嗅聞，就可分辨該牛肉的綠色彩光是否由新鮮物理現象或是腐敗引致。

黑紅色牛肉VS鮮紅色牛肉

日本TBS電視節目《この差って何ですか？》曾請來專家講解如何選擇美味牛肉。不少人看見黑紅色的牛肉都不會購買，只買鮮紅色的，因為看起來感覺較新鮮，但事實卻恰恰相反。節目組取出一塊牛肉切開，觀察其變化。切開後，牛肉橫切面為黑紅色，但放置半小時後，肉質顏色出現變化，慢慢轉為鮮紅色。

松阪牛肉專門店的副店長村上智德接受節目訪問時表示，大家都誤會了，牛肉本來是黑紅色的，隨著時間流逝，牛肉中的一種含鐵色素「肌紅蛋白」與空氣接觸後，會氧化並變成鮮紅色。換言之，切開後黑紅色的牛肉，代表沒有長時間與空氣接觸。

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責任編輯：羅嘉欣