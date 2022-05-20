【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到

▲ 張敬軒透露創作《笑忘書》時正是患情緒病最嚴重之時。

張敬軒連日來舉行《THE NEXT 20演唱會》，軒公日前於個唱上演繹《笑忘書》前自爆這首歌是在患情緒病最嚴重之時所創作的，他坦言曾有過輕生念頭，幸好能咬緊牙關捱到今天。

張敬軒出道20年，入行初期的他遇過不少難關，憑着多年來不斷的努力，用實力吸引樂迷成為大受歡迎的歌手。

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被騙受打擊

籍貫北京、出生於廣州的張敬軒於17歲那年嘗試在內地出道，他當時拿着僅有的5萬元跟一間由香港人開設的唱片公司簽約，可是於一星期後發現自己遇上騙子，首作嘗試便遇上錯敗。

受騙後的他大受打擊決定退居幕後，於影音製作公司中擔任錄音棚的學徒，同時發表個人首支單曲作品，可是其事業剛有起色便遇到公司因經營困難而突然倒閉。

熱血滿滿的張敬軒未有因此放棄音樂夢，他向媽媽借錢推出屬於自己的唱片，並承諾若然失敗便投身家人心儀的金融行業，他的首張唱片成功於市場上吸引樂迷注意，更簽約唱片公司正式加入樂壇。

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離鄉發展

2002年，張敬軒從廣州來港發展，憑出色的音樂造詣獲得了賞識，以創作歌手身份在香港出道。

入行初期的張敬軒曾被網民嘲諷樣子不美，專輯銷售量亦不高，令其演藝生涯跌至低潮期，有一段時間沒有工作。當時未懂打扮的他由於知名度不高，他曾於尖沙咀逐間服裝店拍門借衫，可是屢試屢敗吃了不少「檸檬」。

2006年，張敬軒的歌唱事業漸漸轉好，與王菀之、方大同和張繼聰被合稱為「唱作四小強」，音樂作品開始為人認識。

▲ （IG圖片）

自爆患情緒病

張敬軒於《THE NEXT 20演唱會》上提到，《笑忘書》一曲是他在患情緒病最嚴重時所寫，「冇工開，屋企又發生一些狀況，當時甚至唔知自己是否可以行落去。」

他又說：「坦白講唔係冇過輕生念頭....但我膊頭太重，我仲有爸爸媽媽，仲有屋企、仲有我歌迷......所以喺嗰段日子自己唔開心，冇辦法拉番起自己時候就純綷寫歌，咬緊牙關繼續行落去，一路帶住自己各種struggles捱到今日，有咁多觀眾喺度支持我。」

他鼓勵大家：「所以大家要記住，張敬軒可以做到，你都可以做到，因為我都係一個普通人，所以喺各種痛苦裏面，記得咬緊牙關。」

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努力傳承

一直努力改變自己的張敬軒如今已成為現屆香港演藝人協會副會長，擅長作詞、作曲、編曲、錄音、製作及演唱的他被稱為E世代全才唱作人，為獲獎無數的一代歌王。

張敬軒曾於2015年以2000萬接手雅旺錄音室，將它一部份打造成1950年代火車卡廂的造型，並繼續盡力經營。熱愛音樂的他於走紅後仍不斷提攜新人，又愛與其他歌手合作，在本地樂壇中擔當重要角色。

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