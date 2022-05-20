【分期補貼】當局下月起推千元電費補貼　惠及約280萬個住宅用戶

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政府今日（20日）表示，會由今年6月起推行新一輪的電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼，惠及約280萬個合資格住宅用戶。



由今年6月開始，政府會連續11個月，在每月首日向當天是中華電力有限公司（中電）或香港電燈有限公司（港燈）的電力住宅用戶戶口注入80元的電費補貼，並在第12個月注入120元的電費補貼，總數共1,000元。



新電費補貼計劃的補貼額可與2008年、2011年、2012年、2013年、2020年及2021年相關計劃下未用的補貼餘額，用作支付戶口帳單所示的電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2024年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。

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責任編輯：余思嵐