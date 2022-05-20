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【保護毛孩】暖男袁文傑跟進流浪貓傷勢　怒斥繁殖場棄養貓狗：令人憤怒

娛樂 12:07 2022/05/20

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袁文傑身體力行拯救毛孩，彰顯善心。

TVB藝人袁文傑是圈中有名的愛護動物暖男，除是「貓奴」外，又常做動物義工，更不時為動物權益及聲。

在今日（5月20日）凌晨，袁文傑更新社交平台，分享多段救援一隻流浪小貓的影片，透露小貓在柴灣街頭獲好心人救起，最後聯絡上義工並送到動物醫院治療。

可是小貓左邊眼球早已受到感染，接受兩次手術後現已摘除，他說：「好可惜證實咗佢隻左眼係壞死咗，不過唔緊要仲細個，仲有隻眼仔，依然可以健康生活。」不少網民大讚袁文傑善心爆棚，感謝他與義工們拯救了流浪小貓，並祝福小貓健康地生活，希望有好心人收養。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

【開心速遞】袁文傑心痛繁殖場虐待棄養寵物　發長文揭發配種貓狗慘況

踢爆繁殖場惡行

袁文傑於2019年收養一隻繁殖場棄貓「扁扁」，可惜翌年因病離逝，當時他有感而發寫下長文講繁殖場棄養貓狗的惡行：

我記得Jo Jo（大樹下善待動物庇護站負責人）曾跟我説『扁扁』應有十多歲，應該是繁殖場覺得再冇利用價值而置之不理，即是，『扁扁』和『圓圓』的生命裡大部份時間都是悲慘的……

Jo Jo也跟我提到過，曾救了一隻又是被繁殖場遺棄的小狗，下體長時間勃起，原因，正是那些只顧圖謀利益的人，餵食壯陽之藥，配合『生產』！所以，櫥窗內的小動物看似可愛，先別論是否健康，背後的非人道所為卻是難以形容和令人憤怒，而且，永遠只是冰山一角……

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徹夜拯救動物

事實袁文傑時常宣揚「領養代替購買」的訊息，身體力行盡量拯救每一隻被遺棄以及流浪的動物。

2020年八鄉大江埔村發生大火，山火迫近一間動物收容中心，幸逾200名義工趕及到場疏散毛孩。

其中，袁文傑、楊證樺及張明偉三位藝人義不容辭徹夜營救，送上毛巾並蓋在動物籠上，安撫毛孩再將動物送到安全地方，直到天光時才離開狗場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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