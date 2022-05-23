【兩小無猜】6歲植海維與徐榮女兒為同班同學　《反起跑線》Martin仔︰我女朋友

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》小演員之一的植海維（Kyle），首次拍劇做潘燦良兒子Martin成功入屋。不少網民對Martin仔好有興趣，6歲的Kyle原來與徐榮的6歲細女徐心怡（包包）是青梅竹馬，就讀同一間學校，Kyle媽媽更踢爆他早已向朋友宣稱︰「我已經有女朋友！」

Kyle與包包一同就讀位於大埔的挪威國際學校，從K1至Year 2（相等於小一）都是同班同學，難怪老友鬼鬼。不過，兩人的友情一度受到考驗，曾被迫男仔女仔分開玩，Kyle憶述當年「分手」語氣略帶不忿道︰

我們一直都好熟……K1開始一齊玩，但Year 1（相等於K3）我們分開玩，男仔女仔各自玩，我和Kerry（包包的英文名）曾有少許爭執，Kerry的女仔朋友不讓她跟男仔玩，而Chase（Kyle的朋友仔）又不准我跟Kerry玩，只准日日跟他玩，有時我都想跟Kerry玩……

▲ 徐榮一家與Yan一家非常友好，小朋友們經常一齊玩。（受訪者提供相片）

不打不相識 一度鬧「分手」

兩小口子「分手」一年便「復合」，到Year 2他們又走在一起，「現在我們經常一起上堂好開心！她有時很好、有時又很搞笑囉！」

Yan笑言這兩位小朋友是「不打不相識」，在K1上學期並不相熟，某天Yan和徐榮太太「包媽」分別接到老師電話指其仔女上課打架，嚇得她們馬上到校了解。

當時我們都一頭霧水，他們都不是會打架的小朋友，最後發現Kyle和包包『打架』實情是爭玩具，就這樣誤打誤撞下成為好朋友。

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人細鬼大秘談「結婚生仔」

兩人的友誼早已不知不覺間升級，有日Yan與包媽偷聽到他們坐在沙發上聊天，讓她們十分驚訝！

他們的話題竟然是結婚生仔！原來他們已經結婚，好搞笑！

▲ Kyle希望《反起跑線聯盟》可以原班人馬開第二季。（黃建輝攝）

被蒙在鼓裏的「奶奶」Yan笑言，囝囝會對學校以外的朋友宣稱，自己已經有女朋友，但她不知道包包有否答應過，而她與「外母」包媽更從沒想過對親家。Yan不排除一切只是囝囝一廂情願，「他們有時會無端端鬧幾日交。」

「老公老婆仔」在校內校外都是糖黐豆，他們的性格好動，興趣也相近，現正跟同一位跳舞老師學跳K-Pop及參加比賽，還一起去學溜冰和唱歌等，Yan和包媽覺得他們都有跳舞潛質。而Kyle也喜歡參加較冷門的課外活動如舞獅、三項鐵人等，總之長期都要放電！

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讀挪威國際學校重創意

至於學習語文方面，兩人都習慣講英文，惟廣東話需要惡補，Yan和丈夫Sunny堅持與兒子講廣東話，並安排他補習普通話及練好中文字，她慶幸挪威國際學校是全港少數教導繁體中文的國際學校，因此Kyle的中文程度不差。

▲ Kyle特意打扮一番接受訪問，他穿上白恤衫及打上哈利波特風領呔，「我今天的裝束是想扮Uncle Charles的」。（黃建輝攝）

而該校的幼稚園部實行小班教學，只有12人一班，小學部也只是20人一班，老師能貼身照顧他們的需要。學校亦提倡自主學習及培養創意，會放任學生玩到變「污糟貓」，Yan解釋道︰「幼稚園沒有校服的，學校叮囑家長讓子女穿破舊的衣服或準備丟棄的睡衣返學，因他們每天都會玩到全身顏料。」Yan尤記得當日學校面試都只要求兒子畫畫，沒有考核英文字及數字。

▲ 媽媽Yan戰勝癌魔後誕下3子女，一家5口生活幸福。（黃建輝攝）

這種類似Messy Play的遊戲教學模式愈見盛行，小朋友做「污糟貓」玩得開心，又可刺激多元感官發展，一舉兩得。而Kyle在《反起跑線聯盟》一集中也與師生大玩Messy Play，成為他最難忘的場口之一。

拍戲好好玩，有時開心、有時不開心囉！但我覺得最開心就是畫畫，用手腳畫畫！

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多謝周家怡教做專業演員

劇中「七小福」小演員最開心就是拍攝「樂悠悠幼稚園」的戲分，每天都像上實體課般，從遊戲中學習。眾小演員當中，Kyle與Billy（徐立德飾）最老友，由於劇中各自的父母潘燦良和周家怡有曖昧關係，Kyle與Billy自然見面最多，成為了好朋友。

訪問末段，Kyle要特別鳴謝「Billy媽咪」周家怡，「她教會我怎樣做一個專業的演員，不准發脾氣，要一take、兩take、三take內做到！我還要多謝黑忟忟哥哥、導演、七小福等全部人，拍攝好好玩，導演說可能會開拍第二次（季），我都想拍第二次，我估導演會找我。」劉偉恒導演，聽到未？

▲ Kyle好有大哥哥風範，他拍劇期間，已獲很多人讚揚他是小演員中的大哥哥。（黃建輝攝）

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【抗癌媽媽】22歲患淋巴癌戰勝病魔5年抱3 《反起跑線》Martin仔媽媽︰要樂觀面對

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記者︰林綺玲