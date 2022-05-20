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【靚太安樂窩】5步極簡攻略整理房間不再亂　創造4成留白空間減少亂放機會

休閒消費 17:15 2022/05/20

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只需5步可以極速整理房間！

房間枱面混亂，找東西時又太多物品阻礙？常分享極簡生活，及整理收納貼士的Facebook專頁「Lifemagichk極簡生活香港」，分享了「房間整理」篇，只需5步可以極速整理房間！

最新影片

「Lifemagichk極簡生活香港」列出了幾個房間整理重點：

1. 抽屜最多7成滿

要劃分空間，物品不要疊放，保持請爽。最重要是否可以隨時清楚裡面有什麼重要物品。

2. 創造留白空間

臨時增加東西能暫時收納，減少亂放機會。

3. 固定收納場所

安排好東西的固定位置，避免出現現金亂放或不知放哪的情況。

創造4成留白

（圖片獲Lifemagichk極簡生活香港授權轉發。）

要把工作的空間保持乾爽，只放常用物品。

善用收納工具

要考慮收納工具是否易潔及其實用度，最好只放常用的書文及文件在工作空間，不要過多。

固定充電線

枱面最常出現的問題是電線太亂，令到空間變亂，因此大家要固定好充電線位置，令電線不會打結及亂走。

書桌底保持乾爽

不少人書桌底都會有很多雜物，以及電線「打架」的情況，大家應把電線內藏於箱子中，不要亂放在地上，亦可自行用魔術貼等工具把電線整理或捆好。

運用箱子代替抽屜

大家可以利用箱子代替抽屜，把細小的物品如書本，化妝品護膚品分類放在箱子中，以免抽屜太多細小物品，難以找尋。

大家亦可以運用掛勾收納袋及背囊等物品，可以放便拿取。

「Lifemagichk」亦提醒如果大家有很多書簿，最好不要將所有書簿放在最常用的工作空間，會大大阻礙自己想工作的慾望，應把它們用另外位置收，把最常用的留左身邊。

以上內容及圖片獲Lifemagichk極簡生活香港授權轉發。

資料提供：Lifemagichk極簡生活香港 Facebook／Lifemagichk極簡生活香港 Blog／Lifemagichk極簡生活香港 Instagram

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責任編緝：蕭雅文

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