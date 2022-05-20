  • 29°C
香港時間 : 2022520日 (週五) 12:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動可移動工具】下周一起白石角單車徑推行　為期6個月

社會 11:28 2022/05/20

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(資料圖片)

運輸署今日（20日）表示，署方與香港科技園公司合作進行一項為期6個月的電動可移動工具先導試驗，在5月23日至11月22日期間於白石角一段介乎港鐵大學站至香港科學園長約三公里的單車徑試驗兩種主要電動可移動工具，包括電動個人移動工具及電動輔助單車。
　　 
先導試驗的目的是透過使用電動個人移動工具及電動輔助單車於單車徑上往來工作地點至主要交通樞紐之間作短途出行用途取得更多運作經驗。
　　 
運輸署會發出許可證予已登記的先導試驗參加者，作為是次先導試驗的一次性特別安排。無預先登記的電動個人移動工具或電動輔助單車的使用者將不獲准參與試驗，而使用沒有許可證的電動個人移動工具或電動輔助單車，或在許可證指定範圍或期限以外使用有關電動可移動工具可能違反《道路交通條例》（第374章）及其附屬法例，以及其他相關法例。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【放寬社交措施】警加強巡查尖沙咀酒吧　4人被拘票控4顧客
今日 09:34
【放寬社交措施】警加強巡查尖沙咀酒吧　4人被拘票控4顧客
【網絡熱話】網傳有女醫護疑遭欺凌　同事脫鞋踢走抱頭哭泣
今日 10:06
【網絡熱話】網傳有女醫護疑遭欺凌　同事脫鞋踢走抱頭哭泣
【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
今日 10:55
【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
【分期補貼】當局下月起推千元電費補貼　惠及約280萬個住宅用戶
今日 11:12
【分期補貼】當局下月起推千元電費補貼　惠及約280萬個住宅用戶

你可能感興趣

【放寬社交措施】警加強巡查尖沙咀酒吧　4人被拘票控4顧客
今日 09:34
【放寬社交措施】警加強巡查尖沙咀酒吧　4人被拘票控4顧客
【網絡熱話】網傳有女醫護疑遭欺凌　同事脫鞋踢走抱頭哭泣
今日 10:06
【網絡熱話】網傳有女醫護疑遭欺凌　同事脫鞋踢走抱頭哭泣
【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
今日 10:55
【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
白石角 運輸署 大學 香港科技園公司 單車 單車 香港 運輸 港鐵 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
11:37 2022/05/19
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
17:11 2022/05/19
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D
09:47 2022/05/19
【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D