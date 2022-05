【養生之道】港人生活忙碌少機會享受不做事甜美　莫樹錦：兩者平衡才能恰到好處

地中海陽光與美食,為意大利帶來優悠生活,一杯咖啡、幾個朋友,已可在路旁小店消磨半天,晚上再和家人吃餐好的,意大利名句:「Dolce far niente」(sweetness of doing nothing),即是不做事的甜美。可惜,過分甜美的副作用,便是無序。

醫生享受過甜美,最後也要一嘗無序之苦。回港首要條件是陰性PCR核酸測試,早在出發前已訂好到指定實驗室測試,回港前一天準時到達,並再次強調是PCR,而不是快速測試。

最新影片:

晚上收到正式報告時,竟是用了快速測試,早晨去跟實驗室理論,接待員只是聳聳肩愛理不理地說:「OK,No problem,PCR OK」,再追問可否加快,回答仍是:「OK,No problem 7 hours」,七小時後便要起飛,即是說,他們不打算幫忙解決問題,不做事的甜美為醫生帶來無序的痛苦。

幸好得到好友Federico解困,他是城中名醫,幾個電話已幫醫生找到實驗室,願意在兩小時內出報告,並派他的助手作繙譯,剛好於到達機場辦登機手續前幾分鐘,便收到陰性報告,若非如此,醫生便要滯留羅馬(可能也不是壞事)。相對下,回到香港國際機場要過六關才能領取行李,每一關都十分有序、有效率,相信這也是香港人一向的做事作風,雖然繁複但個多小時內已可順利過關。

有序的香港人總是為生活忙碌,少機會享受不做事的甜美,兩者平衡才能恰到好處,也是生活藝術。

原文刊登於《香港經濟日報》,原題是:「不做事的甜美」

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9