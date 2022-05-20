【聲夢傳奇2】林二汶「倒戈」遭批評　任《聲夢2》導師讚TVB資源佳　

▲ 林二汶「倒戈」幫大台擔任《聲夢2》導師。

TVB造星節目《聲夢傳奇2》 昨日（5月19日）舉行記招，席間公布6位星級導師，當中包括Gin Lee李幸倪、林二汶、泳兒、JW王灝兒、布志綸和林奕匡。

當中，林二汶繼兩年前《全民造星III》後，再次任歌唱比賽的導師，今次「過檔」的林二汶直言《聲夢2》形式與《全民造星III》不同，資源相對較集中，相信對學員有幫助。

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認為要百花齊放

早在去年底開始林二汶亮相TVB，曾為Viu常客的她「倒戈」幫大台工作，惹來外間的批評。對此二汶曾於社交平台自辯，當中她說道：「我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？」

至於昨日，林二以星級導師身份聯同23位學員出席《聲夢傳奇2》記者會。二汶表示今次節目的四面台是訓練的好開始，因要照顧四面的觀眾不容易，對學員而言是有著數。

她表示要教學員面對四面八方演出都不怯場：「好新鮮，四面台好犀利，因為四面台好難，所以由零開始訓練會好好。」

雖然曾經為《全民造星IV》擔任導師，惟林二汶指兩者形式不同，她已制定新策略。

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曾為「ViuTV之友」

二汶謂會先挑選男仔，她看重內涵真誠、有自信，表示：「頑皮的會照鬧。若果見到心水學員會搶到底」。二汶續說《聲夢2》的參賽人數較《全民造星》少，所以資源會比較集中。

其實過往林二汶為ViuTV常客，自開台以來，為ViuTV主持不少節目，當中包括《晚吹－又要威又要戴頭盔》、《人住公屋 我住公屋》、《Chill Club》等，另外更出席ViuTV開台5周年活動。

不過去年11月19日，林二汶現身TVB台慶，於「女星勁歌熱舞賀台慶」環節跟其它女歌手一齊獻唱，令不少網友大感意外。

當時不少網民對她此舉表示感失望，事後林二汶於個人facebook解釋「音樂無分邊界」為她的信仰。

▲ 2020年林二汶擔任《造星IV》導師。 (東星圖片)

當中，二汶指：「其實我做咗廿年音樂，我一直都好相信，音樂係應該冇分國界，無分任何嘅邊界，因為音樂本來係應該要嚟溝通，而唔係孤立，我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？」

她續說：「我今年開咗自己嘅音樂教室，我想嘗試傳遞一個訊息，就係音樂應該係冇分邊界，應該一心只為音樂嘅發展，如果我分得咁清，咁我教出嚟嘅學生，唔係會墨守成規同故步自封咩？我哋做音樂嘅人，我教出嚟嘅學生，我希望佢哋明白一個訊息，音樂係應該懂得海納百川。」

對於二汶的解釋，網民反應不一，有人非常支持二汶的「信仰」，但亦有網民認為她不應食「兩家茶禮」。

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「折骨Ben」胞妹參賽

同時，昨日《聲夢2》的23名位學員首度亮相，當中包括由《聲夢Junior》組成的XiX，成員包括14歲莊殷玥（Vici）、15歲梁善知（Crystal) 、14歲劉芷君（Aster）、13歲繆昀希Charlotte、15歲鄧曉殷 Kiele和14歲楊秉頤（Caithlin） 出席。

另外《全民造星III》冠軍「折骨Ben」胞妹趙頌宜也是學員之一，問及會否向哥哥取經，她表示跟哥哥性格差不多，哥哥著他放膽表現自己。