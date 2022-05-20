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【就是青春】余詠珊開電視辦選秀節目對撼《聲夢2》　出秘密皇牌撼炎明熹

娛樂 13:31 2022/05/20

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TVB前任公司助理總經理（業務發展）余詠珊（Sandy）離開大台之後，自立門戶開製作公司「好好製作」，並與香港開電視合作。她密鑼緊鼓準備的《YOUNIVERSE 就是青春》已開始在全球各地招募參加者，顯然向《聲夢傳奇2》打對台。

有指《就是青春》吸引過千人報名，當中更有位19歲的女參賽者被視為皇牌，有望挑戰《聲夢傳奇》人氣王炎明熹！

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18歲皇牌選手

《就是青春》是香港開電視的首個選秀節目，以「不讓青春留白」為主題，招募1992年1月1日或之後出生的少男、少女，勝出者更可獲18萬獎金！

當中有指19歲的女參賽者洪韻騏，唱功、舞技也可與《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）較量。而洪韻騏也相當被看重，事關她在現時還未正式出道時已獲安排演唱《黑金風暴》的宣傳歌曲《透光》。

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導師團隊陣容勁？

何哲圖（Herman）未有向傳媒透露星級導師人選，但有指會由鄭伊健、關心妍、陳柏宇、張天賦（MC）、Tyson Yoshi等，由不同年代的歌手去教授參賽者，讓參賽者在半年後找到自己的方向。

另一邊廂，林二汶、布志綸（Alan）、林奕匡（Phil）則擔任《聲夢傳奇2》的星級導師。

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斥資過百萬

節目更用上過百萬元打造面積8000呎「青春竇」，設有睡眠區、飲食區、表演區、遊戲區等。

一眾學員會在內接受不同的任務、遊戲、指導，形式有別於近年香港的選秀節目，又有指節目會於韓國、日本、歐洲取景，十分揼本。

至於TVB方面，《聲夢傳奇2》將於下月播出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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