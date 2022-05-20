【新冠肺炎】袁國勇促把握夏季開放香港逐步復常　提4方面緩解策略包括取消熔斷機制

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

本港疫情回穩，近日確診宗數維持200至300宗。三名港大學者包括港大微生物學系講座教授袁國勇今日於（20日）報章撰文，估算本港在第五波疫情後，社區應有7至9成人口具防具備防重症之屏障，認為本港再出現第五波規模的大型社區爆發之可能性極低。文章又指病毒於夏季傳播力較低，應把握本年夏季，分階段放寬防疫措施，開放香港，逐步復常，例如當全民疫苗接種率達95%，即便可取消疫苗通行證之要求，但相信仍需維持戴口罩至明年春季。

港大微生物學系講座教授袁國勇、名譽臨牀副教授龍振邦、臨牀助理教授薛達今日於《明報》專欄撰文，以接種及自然感染情况，粗略估算第五波後社區7至8成人口具防重症屏障，如包括無打針或未完成基本接種的自然感染者，應介乎7至9成人口具備防重症屏障，故再現第五波規模大型社區爆發可能極低。再加上本港現時已購入並大量使用有效的抗病毒藥物，除非有另一隻具免疫逃逸能力之高度傳播變種進入本港，否則縱使社區出現感染群組乃屬預期之內，提醒市民亦毋須恐慌。

文中引述本港研究顯示，即使曾感染，中和抗體水平有限，比完成3針疫苗低。故不論曾感染或仍未完成接種之巿民，均應盡快完成接種疫苗，並注射加強劑，使香港能於今年夏季開放復常。因自然感染或接種疫苗後之中和抗體，會隨時間減少，故全民建立足夠防重症屏障與全面開放之時間不能相隔太久，如冬季前仍未全面開放，11月有可能需大規模再次接種加強劑，尤其是長者及慢性病患者，料屆時市民亦會進入極度抗疫疲勞狀態。

文中指，病毒於夏季傳播力較低，有利於提高人群免疫力，故應把握本年夏季，分階段放寬防疫措施，開放香港，逐步復常，以緩解策略應付後疫苗浪，往後則可視新冠肺炎猶如流感般的季節性感染。

文中又以新加坡、英國為例，指新加坡今年4月26日亦已放寬大部分防疫限制，並恢復大量國際航班，容許完成接種者免檢疫入境，指即使現時每天也有3000至4000病例，但無阻新加坡人回復正常生活。而英國全面放寬防疫措施後，於去年冬季至今年春季分別經歷了Omicron BA.1及BA.2兩浪，即使染疫數字創新高，但死亡數字及比率均較過去兩年低。香港現時每天徘徊300宗個案左右，市民毋須因呈報個案波動或個別群組而過度恐慌，必須把握這段時間盡快完成接種，則復常日子不遠矣。

文中強調，新冠病毒將會於人類社會繼續傳播，猶如目前社會流行，引起普通感冒的人類冠狀病毒。而為助本港盡快於本年夏季復常，文章提出4方面作緩解策略，包括取消熔斷機制並逐步放寬入境旅客檢疫要求，已打針的入境旅客檢測呈陰性只需5日酒店檢疫，每日做抗原測試，以及應允許居家隔離及每天做抗原測試，並於第7天再進行核酸檢測，如無新變種病毒流入社區或出現超級傳播，可於下一階段完全取消酒店檢疫，居家隔離及每天做抗原測試已足夠。

此外，完成疫苗接種者如成為緊密接觸者，可以連續7日抗原測試代替檢疫，並於第6天做核酸檢測即可。而抗原檢測呈陽性者，亦可於徵狀減退後盡早做抗原測試，陰性者即可完成家居隔離，毋須等待至第6、7日才做。至於護老院院友及員工、醫護、幼稚園及小學之學生教職員等，於全面復常前，均應每天做抗原測試，以防止出現超級傳播。另外，當局亦毋須每天公布感染人數，應只集中公布最新之住院、重症及死亡人數。

文章重申，經歷第五波後，本港已進入抗疫新階段，認為現階段毋須每天公布感染人數，應只集中公布住院、重症和死亡人數。即使現時呈報個案有上升趨勢，但重症及死亡人數或比率並無大幅增加，故毋須再次收緊社交距離措施，以免對市民日常生活及商戶業務重複地造成影響。

文章又回應早前有兩名港大學者日前於報章專欄撰文，倡議讓60歲以下成年人毋須使用「疫苗通行證」進入指定處所的建議（即看：【下一頁】）。文章強調「疫苗通行證」能有效促進疫苗接種，增加接種動力，故必須繼續涵蓋所有合乎接種資格之年齡層。如只限於長者，亦有違公平原則。况且其原意旨在保護而非懲罰未接種者，因放寬社交距離措施後，餐廳或場所出現群組爆發乃預期之內，未接種者進入皆有風險；再加上「疫苗通行證」現時與「安心出行」差不多同步掃描，如只限於某年齡層，場所負責人執行措施之時亦有困難，另外亦有助爆發群組時之個案追蹤。

文章最後亦提到，兩年半的大流行，已使全港市民極度抗疫疲勞，現在市民最熱切期盼之事乃盡快復常，指只要全港市民有足夠抗疫韌性，接種疫苗築起防重症屏障，減少死亡，即能讓香港於本年夏季安度復常前最後一浪，抗疫措施亦可於復常階段逐一解除，例如當全民疫苗接種率達95%，便可取消疫苗通行證之要求。但相信仍需維持戴口罩一段時間，直至明年春季。

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記者：郭詩詩