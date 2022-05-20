【情緒健康】抑鬱最嚴重時創作出《笑忘書》　張敬軒演唱會自爆曾有輕生念頭【附1分鐘自測抑鬱症】

▲ 抑鬱最嚴重時創作出《笑忘書》，張敬軒自爆曾有輕生念頭。

《張敬軒THE NEXT 20 演唱會補場》今年初因為疫情關係而把最後8場演出暫停，近日再度補場重開，在周三（18日）的演出上，他分享創作歌曲的故事，提到《笑忘書》一曲是患上抑鬱症最嚴重時創作，坦言更一度產生過輕生的念頭，只能靠寫歌，繼續走下去，他借自己的經歷勉勵歌迷，「記住要咬緊牙關」。

當晚，張敬軒在獻唱名曲《笑忘書》前，分享創作歌曲的故事，他透露寫《笑忘書》是患抑鬱症最嚴重的時期，坦言當時沒有太多工作，家裏亦面臨一些狀況，感到徬徨無助，更一度產生抑鬱念頭，但肩上的責任很重，「我仲有爸爸媽媽、仲有屋企、同埋我仲有我嘅歌迷」。

他憶述在那段日子，當感到難過時，就會嘗試寫歌，「咬緊牙關咩都做，繼續行落去」，他曾當過國語頻道的娛樂新聞主持，又做過電台主持，坦言「唔知下一刻會係點，只能活在當下，帶住自己各種struggles捱到今日」。

他借自身的經歷勉勵歌迷，「張敬軒做到，你都可以做到，因為我都係普通人，喺各種痛苦裏面，記住要咬緊牙關」。

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曾拿牛肉刀欲斬經理人

張敬軒於2002年首次以工作身份來港，當時的他隻身帶着3千元來港，除了試過找不到贊助商借服裝，也曾有過捱麵包的日子。入行16年的軒仔事業路經歷過大起大跌，好不容易才走到今天一線歌手的位置。

他在入行初期透露過，自己的爺爺是精通五國語言的清華大學畢業生，但最終因文革時曾被批鬥以致含鬱患上肺結核而死，而其爸爸也偏向憂鬱。

他曾接受吳君如主持的電台節目《嘩！嘩！嘩！打到嚟》訪問，指於2005年發現自己患有情緒病。「是遺傳自爺爺的。最壞情況試過有次回廣州時，當時以為媽媽及公司同事合起來罵我，我突然如瘋子般躲在房間內將所有物件打破，之後再衝入廚房拿牛肉刀想要衝去斬經理人。媽媽當時嚇得哭起來，再與助手（即現時的經理人）一起拉我進房談道理，我的情緒才平復下來。」

其後，張敬軒一直需要服藥，直到他有天不想再以生病為藉口才決定停藥。最終，他以樂觀積極的態度面對一切，捱過低潮期。軒仔寄語大家：「小時候是快樂，長大後便要尋找快樂。」

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每100人中有3人患抑鬱

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面

頭痛

失眠

身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難

腸胃不適/消化系統失調

失去活力，時常感到疲倦

多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣

感到渾身骨痛

精神方面

心情煩躁，易發脾氣

精神緊張，難以鬆弛

情緒低落，提不起勁

對事物失去興趣

腦海裏不停想著許多不愉快的事情

覺得自己沒有用，過份自卑或自責

難於集中精神

覺得將來沒甚麼希望

覺得不想做人/有自殺念頭

1分鐘自測是否患上抑鬱症

如果你曾經兩星期差不多大部分時間出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2）：

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責任編輯：羅嘉欣