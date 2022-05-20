【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣

▲ 爸爸拒絕搭枱兼推跌女食客餐盤，惹網民爭議。

用餐繁忙時間快餐店搭枱原本再平常不過，但疫情下有人也想保持社交距離。有女士則在社交平台分享她因與一對父子搭枱而引發的風波。事主表示，某日下午在KFC快餐店用膳，取餐後見到一張只有一對坐的四人枱，一位難求之下，她唯有試圖搭枱，上前詢問父子旁邊的空座位是否有人。惟那名爸爸卻先發制人表示，四人枱只有他們父子二人用餐，「但我唔搭枱」。女事主心有不甘，強行放下餐盤，卻遭對方推開，食物更遭推跌落地面。事主則高呼救命，直至有快餐店職員趕來調停，為兩父子轉枱。

有女網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿。事主指，某星期日下午約4時30分，她到一間KFC快餐店用餐，而她當時正要接兒子補習放學，希望盡快吃完離開。惟快餐廳內人滿為患，她只得挑選一對父子坐的四人枱的空位坐下。

不過，當事主詢問那位父親，空位是否有人坐時，對方卻先發制人表示拒絕「搭枱」。女事主對此甚為不滿，「嗰下即刻黑人問號，以為自己去錯邊間酒店個lounge。企一企，諗一諗，啲粗口沖晒上個喉嚨度，但我忍住。見你同個仔一齊，我出聲斯文啲，唔好嚇親個小朋友。」

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雖然沒有出言指責對方，但女事主仍不罷休，向對方表示「冇位呀！我都唔想搭枱！」，隨後便放餐盤在四人桌上，試圖強行坐下。此時那位爸爸也反擊，事主表示，對方「竟然出手，推我個餐盤，仲整跌咗杯可樂同薯蓉」。爸爸向事主說：「乜你個人咁野蠻，都話唔搭枱！嗰度咪有位！你坐嗰度啦！」

惟事主指，餐廳其他地方「半個場都俾啲外傭姐姐坐住係度gathering，而其他枱全部都有係有人對角坐，我明我係可以坐，但嗰下真心嬲！」事主當時大叫「救命呀」，引來一名女店員上前調停。

爸爸則爭辯，疫情之下，不應搭枱；店員則解釋，政府已經放寬不許搭枱的措施。期間爸爸與女事主也再度口角，女事主指「咁驚就買外賣返屋企食啦！」；爸爸則反擊，「我鍾意出街食嘢係我嘅事，總之我就唔鍾意搭枱」。最終在爸爸要求下，店員為兩父子找到另一張二人枱，風波才告一段落。

帖文引起網民激辯。有人認為爸爸為防染疫，做法可以諒解；亦有人指該爸爸「出手就係錯」。不過，也有人兩邊都不幫，指女事主和那名爸爸「兩個都唔識尊重」。

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內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳