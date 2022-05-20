【第五波疫情】袁國勇指本港存在疫苗重症屏障　應把握復常黃金機會

▲ 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

三名港大學者包括港大微生物學系講座教授袁國勇今日於（20日）報章撰文，指病毒於夏季傳播力較低，應把握本年夏季，分階段放寬防疫措施，開放香港，逐步復常，另提出4方面緩解策略，包括取消熔斷機制（即看：【下一頁】）。袁國勇今早接受電台訪問時指，本港已存在疫苗重症屏障，認為應把握黃金機會讓社會復常及放寬防疫措施。

袁國勇在電台中解釋撰文的目的是向市民解釋復常的路線圖，指本港現時的疫苗重症屏障達8至9成，加上正踏入夏天，屬於病毒低傳播階段，認為目前是社會復常及放寬防疫措施的「黃金機會」：

現時香港有一個黃金機會可以做到復常。復常後令病毒有一個低傳播率，令我們上呼吸道黏膜的保護可以因為自己低度的病毒傳播而更加穩固。以致在冬天時，可能老人家長期病患都需要接種一針，但過了冬天我們就很安全了。本港現時的疫苗重症屏障已經達到了，如果我們不把握現時的最佳時機，冬天過後，市民又不唔肯打疫苗時，疫情可能再一次重來。

他說，當放鬆防疫措施，後疫苗浪一定會出現，並以去年8月已開始放寬的新加坡為例，指其放寬後曾出現後疫苗浪，至今仍每日有約3000宗個案。他又認為本港衞生防護中心公布的每日確診數字是不重要及過時，指現時無法準確知道社會實際感染人數，認爲最重要是公布入院、在深切治療部留醫個案數字，並作為放寬或收緊社交距離措施的標準，確保醫療系統不會癱瘓。

增加確診數字不要緊，最重要是不要令醫療系統癱瘓，即是每日有多少人要入院，多少人住ICＵ，多少人死亡等。

袁國勇在文中提出四大方面的緩解策略，當中包括取消熔斷機制並逐步放寬入境旅客檢疫要求，已打針的入境旅客檢測呈陰性只需5日酒店檢疫，以及以及應允許居家隔離及每天做抗原測試等。他在電台中表示，現時是取消航班抵港熔斷機制的最佳時機，指全港接種率達95%，抵港人士可改為居家隔離、恢復國際商業活動等，但口罩令仍然要維持，除戶外運動及不擠逼的環境外，市民仍要戴口罩。

他又回應早前有兩名港大學者日前於報章專欄撰文，倡議讓60歲以下成年人毋須使用「疫苗通行證」進入指定處所。他解釋提出「疫苗通行證」不是為了「逼人」，而是為了保護不能打疫苗的人，又強調現時不可取消疫苗通行證，以維持穩固的防重症屏障：

如果60歲以下人士毋須打針，有違公平原則，亦可能令部分人認為打疫苗不太重要。

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記者：郭詩詩