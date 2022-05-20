【綠色就業】環境局再推約千個環保相關職位　聘任大專畢業生有5610元資助

▲ 去年大專畢業生資助項目。(環保署網站截圖)

環境局今日（20日）表示，今年在新一輪的「綠色就業計劃」下開設或資助逾600個環保相關的有時限職位，並再度推出「大專畢業生資助項目」，資助企業聘用約300名來自環境相關學系的畢業生，合共締造近千個綠色工作機會，疫下支持綠色復蘇。



政府今年2月在最新一輪「防疫抗疫基金」額外預留66億元，增設約30,000個有時限職位。環境局亦相應連續第三年推出「綠色就業計劃」，在計劃下開設或資助逾600個有時限職位，主要涵蓋「電動車（EV）普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，職位包括全職或兼職，為期6個月至1年，適合不同技能及學歷人士。



「綠色就業計劃」今年亦繼續推出「大專畢業生資助項目」，再度為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個新增職位。計劃旨在資助私人公司和合適機構聘用新畢業生從事環保相關工作，為有志投身環保行業的畢業生提供入行機會，並培育人才應對在不同環保工作方面的需要。至今已有超過650名大專畢業生透過該計劃投身不同類別的環保行業。



「大專畢業生資助項目2022」將於7月4日至9月30日接受申請，項目的詳情及申請表格將於7月初上載環保署網站。



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責任編輯：余思嵐