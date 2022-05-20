  • 29°C
香港時間 : 2022520日 (週五) 12:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色就業】環境局再推約千個環保相關職位　聘任大專畢業生有5610元資助

社會 12:29 2022/05/20

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

去年大專畢業生資助項目。(環保署網站截圖)

環境局今日（20日）表示，今年在新一輪的「綠色就業計劃」下開設或資助逾600個環保相關的有時限職位，並再度推出「大專畢業生資助項目」，資助企業聘用約300名來自環境相關學系的畢業生，合共締造近千個綠色工作機會，疫下支持綠色復蘇。

政府今年2月在最新一輪「防疫抗疫基金」額外預留66億元，增設約30,000個有時限職位。環境局亦相應連續第三年推出「綠色就業計劃」，在計劃下開設或資助逾600個有時限職位，主要涵蓋「電動車（EV）普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇，職位包括全職或兼職，為期6個月至1年，適合不同技能及學歷人士。

「綠色就業計劃」今年亦繼續推出「大專畢業生資助項目」，再度為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個新增職位。計劃旨在資助私人公司和合適機構聘用新畢業生從事環保相關工作，為有志投身環保行業的畢業生提供入行機會，並培育人才應對在不同環保工作方面的需要。至今已有超過650名大專畢業生透過該計劃投身不同類別的環保行業。

「大專畢業生資助項目2022」將於7月4日至9月30日接受申請，項目的詳情及申請表格將於7月初上載環保署網站。


政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
今日 10:55
【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
【分期補貼】當局下月起推千元電費補貼　惠及約280萬個住宅用戶
今日 11:12
【分期補貼】當局下月起推千元電費補貼　惠及約280萬個住宅用戶
【電動可移動工具】下周一起白石角單車徑推行　為期6個月
今日 11:28
【電動可移動工具】下周一起白石角單車徑推行　為期6個月
【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取79萬元　47歲男涉詐騙被捕
今日 12:06
【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取79萬元　47歲男涉詐騙被捕

你可能感興趣

【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
今日 10:55
【懸紅尋失物】元朗八鄉爆竊案失名錶　戶主懸紅100萬尋失物
【分期補貼】當局下月起推千元電費補貼　惠及約280萬個住宅用戶
今日 11:12
【分期補貼】當局下月起推千元電費補貼　惠及約280萬個住宅用戶
【電動可移動工具】下周一起白石角單車徑推行　為期6個月
今日 11:28
【電動可移動工具】下周一起白石角單車徑推行　為期6個月
防疫抗疫基金 職位招聘 著數優惠 就業 基金 環保署 環境局 全職

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
11:37 2022/05/19
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
17:11 2022/05/19
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D
09:47 2022/05/19
【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D