【幼兒飲食】為3子化身廚神觀察進食喜好　營養師爸爸3招建飲食好習慣

▲ 營養師爸爸Leslie教3招助孩子建立飲食好習慣。

小朋友揀飲擇食，甚至不吃飯，是爸媽眼中最麻煩的事之一。3孩營養師爸爸陳國賓（Leslie）近年經常亮相電視節目教人煮餸，而為3名兒子下廚也是他的樂趣。他笑言，3名兒子並非個個天生愛吃，父母要留意小朋友的飲食偏好，投其所好，也要留意進食時間表，助孩子培養良好的飲食習慣。

註冊營養師Leslie育有3名分別6歲、4歲和2歲的兒子，他從事小童營養教育工作多年，亦創立了嬰幼兒小童食品品牌，他不時在社交平台分享為兒子下廚的照片。自嬰幼兒加固開始，很多父母都大為緊張，希望小朋友食得好，健康成長。

Leslie表示，小朋友的食量往往與體形有關，不能要求每個小朋友都吃到同一份量的食物。以3名兒子為例，大仔出生時逾9磅、二仔8磅，細仔則7磅多，飲食上，大仔天生是個吃貨，是3名孩子中吃得最好，連很多小朋友不愛的水果和蔬菜，他也不偏食。

二仔也吃得不差，但有特別偏好，例如較愛吃麵，不愛撈汁，亦不愛吃淋的食物，較喜歡爽口的蔬菜，無論甚麼肉類，只要告訴他是「這是豬扒」，他就很高興地吃下去；反觀出生較輕磅的細仔，食量就偏少，但他不會要求細仔必須追上哥哥們的食量。

只要不是完全不進食，都容許他有空間、有自己的習慣。

▲ 要留意孩子的喜好，而非一味要求孩子配合自己。（曾嘉文攝）

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加固留意孩子喜好

至於採用甚麼方式加固，Leslie指出，小朋友天生有對食物質感的喜好，家長較難迫小朋友按自己心意而行，因此建議在加固首一個月，嘗試餵食及自主進食等方法，觀察到孩子的偏好後，再選定加固方式。

他提及，大仔加固時，他和太太都是新手父母，雖然採用傳統餵食，但亦很有心機地煮不同口味和質地的食物讓兒子嘗試；二仔因偏好乾身的食物，亦愛自己進食，因此採用「嬰兒自主斷奶」（BLW）；至於細仔因進食動機較低，所以採用餵食方法。不過，Leslie強調，加固最終目的都是讓孩子以餐具自主進食為目標，即使是餵食，也可在孩子9、10個月大起，對餐具有興趣時，助他們嘗試拿起匙羹進食。

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適當調味烹調

不少家長都對於孩子偏食感到困擾，Leslie認為，這與家長的烹調方式或有關係，父母可能希望孩子食得清淡健康，於是所有BB食物都蒸或白烚，不加任何油鹽。

例如白焯西蘭花、瓜類，無調咪亦無肉汁，要求小朋友食得滋味，不斷食，其實不容易。

1歲以後，孩子的口味轉變，淡而無味的食物較難吸引孩子。Leslie認為，家長不要太過忌諱加入調味料，或者把食材混合烹調，1歲以後小朋友鈉建議攝取的上限，已去到成人的約6成左右，當然並非每日都用盡上限，但家長亦可以放寬心，小朋友並非一點調味也不可以吃。

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留意進食時間表

另外，Leslie亦提醒，家長要留意孩子的進食時間表，特別是年幼的孩子，除了早晚奶餐和3餐正餐，有些家長見孩子正餐吃得少，於是再加2、3個茶餐小吃，導致孩子除了睡覺，就是不斷進食。

▲ Leslie認為，最緊要不要令孩子覺得進食是壓力。（曾嘉文攝）

Leslie指出，流質食物，例如奶類、湯水等，與固體食物是競爭，而且根據觀察，小朋友吃得愈繁密，對食物的需求和喜好就愈降低，反有機會導致惡性循環，不但進食量沒有增加，肉類蛋白質、蔬菜纖維的攝取亦減少。

最擔心是令小朋友覺得進食是壓力，父母數住我吃了多少，如果吃得不夠，下一餐又要「追數」。

讓孩子懂得欣賞食物，才不致浪費。Leslie現時會讓大仔和二仔自己盛飯，讓他們自己決定食多少，吃完也可獲得獎勵——零食時間。疫情期間，Leslie不時跟孩子一起做蛋糕、煎餅等，讓孩子參與製作，也會更珍惜食物。

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記者：林愛娜