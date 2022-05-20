【疫苗接種】衞生署專家倡18至59歲高風險未染疫者 可於第三針後6個月打第四針

本港至今有約52%人口已打第三針，衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議，未曾受感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險，或有個人需要等，經考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四針，惟須與第三劑相距最少6個月。

科學委員會昨日（19日）聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，討論本港18至59歲成人接種第四劑新冠疫苗的事宜，並於今日（20日）發表更新的暫擬共識建議。



聯合科學委員會聯同專家顧問團經審視最新科學實證和本地情況，認為接種第四劑新冠疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。未曾受感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險，包括於醫療機構、安老或殘疾人士院舍工作的員工、工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員等。

另外，如因為個人需要，例如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定等，經考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四劑新冠疫苗，惟須與第三劑相距最少六個月，而相同的做法亦可適用於同一年齡組別的康復者。

此外，由於60歲或以上人士於本地第五波疫情死亡個案中佔大多數，專家於上月已建議他們接種第四劑新冠疫苗。



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責任編輯：郭詩詩